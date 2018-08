La actriz y comediante judía, Charlotte Rae, fallece a los 92 años

Charlotte Rae, mejor conocida por sus papeles como figura materna en las comedias de televisión de los 80, recordada como “sabia, encantadora y brillante”, protagonizó la madre de la casa, sabia y adorable, Mrs. Garrett, en “The Facts of Life”, murió en su casa en Los Angeles, a los 92 años, según confirmaron los representantes de la actriz.

Nacida como Charlotte Rae Lubotsky, en Milwaukee, Wisconsin, Rae comenzó a hacer teatro y radio. La actriz, irrumpió en la televisión interpretando a Sylvia Schnauser, la esposa del oficial Leo Schnauser de Al Lewis en ¿Car 54, Where Are You?

Aunque, obtuvo nominaciones a los premios Tony Pickwick, Morning Noon y Night y un nominado al Emmy, no fue hasta 1978 cuando Norman Lear, un fanático de toda la vida, la eligió en Diff’rent Strokes.

Rae interpretó a la alocada pero amable ama de llaves Edna Garrett, ineludible gracias a ese montículo de pelo naranja brillante, en Diff’rent Strokes y fue cuando se convirtió en un personaje popular. Luego en “The Facts of Life”, una comedia sobre el internado de niñas y su excéntrica y amable madre de la casa. La Sra. Garrett de Rae, ayudó a guiar a las niñas a través de cada episodio temático especial que se pueda imaginar, desde la depresión hasta las citas, el SIDA y el alcohol.

Rae se convirtió en estrella invitada en programas de televisión como ER, Pretty Little Liars, Sisters y The King of Queens y apareció en películas como “Do not Mess with the Zohan” y Tom and Jerry.

Por mucho que fue amada por los televidentes durante los años 80, permaneció asociada con el amado personaje de la Sra. Garrett gracias a las repeticiones. En 2011, el elenco de “The Facts of Life” se reunió para los TV Land Awards, donde se llevó a casa el premio Icon Pop. Esa noche, sus compañeras de hechos de la vida, Kim Fields y Nancy McKeon dieron discursos en su honor. Para el 35avo aniversario del espectáculo en 2014, volvieron a reunirse para la noche de clausura de PaleyFest en Los Ángeles.