Jueza e investigador fueron sorprendidos coordinando la liberación de detenidos

Los mensajes de WhatsApp entre Eran Shacham-Shavit un investigador de la Autoridad de Valores de Israel y Ronit Poznanski-Katz, una jueza en el caso de soborno en Bezeq, la compañía de telecomunicaciones más grande del país, muestran que los dos coordinaron la detención y liberación de cuatro sospechosos, informó canal 10.

Los sospechosos en cuestión fueron Stella Handler, directora ejecutiva de Bezeq, el vicepresidente de Bezeq, Amikam Shorer, Or Elovitch, el hijo del accionista de control de Bezeq, Shaul Elovitch, y la esposa de Or, Iris. Los cuatro fueron arrestados la semana pasada como parte de la investigación, conocida como Caso 4000.

Este caso implica sospechas de que, mientras se desempeñaba como ministro de Comunicaciones desde 2014 hasta 2017 (cuando también era primer ministro), Netanyahu intervino con los reguladores para ayudar al grupo Bezeq, controlado por Shaul Elovitch. A cambio, Elovitch presuntamente ordenó que el sitio de Walla News de Bezeq proporcionara una cobertura favorable del primer ministro y su esposa, Sara Netanyahu.

Dos confidentes de Netanyahu, su ex portavoz personal, Nir Hefetz, y el director del Ministerio de Comunicaciones Shlomo Filber, fueron arrestados en el caso. La semana pasada, Filber se convirtió en testigo del estado en el caso, y se espera que su testimonio implique al primer ministro en el asunto. Netanyahu será interrogado en el caso antes de partir el jueves a Estados Unidos.

Como resultado de las revelaciones del intercambio de mensajes, Poznanski-Katz anunció que se está retirando del caso. La ministra de Justicia, Ayelet Shaked, y la presidenta de la Corte Suprema, Esther Hayut, solicitaron al Defensor del Pueblo quejas sobre los jueces para iniciar un examen de las acciones de Poznanski-Katz y actuarán de acuerdo con los hallazgos.

El Ministerio de Justicia anunció que el investigador, Shacham-Shavit, también ha sido recriminado y que se abrirá una investigación disciplinaria en su contra.