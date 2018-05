Judíos iraquíes piden a Israel pensiones por el pogrom Farhud

“La Kristallnacht de los judíos iraquíes” es lo que los judíos de Bagdad denominan al pogrom que sacudió su ciudad hace 77 años, durante la festividad de Shavuot.

El pogrom, conocido en árabe como Farhud, tuvo lugar los primeros dos días de junio de 1941, cobrándose la vida de 179 judíos e hiriendo a miles. La violencia incluyó el abuso de niños, la violación de mujeres y la profanación de cuerpos, junto con saqueos y daños a sinagogas.

Hasta ahora, sin embargo, el gobierno israelí se ha negado a reconocer cualquier conexión ostensible entre Farhud y el régimen nazi, y como resultado no ha otorgado una compensación monetaria a sus víctimas en el contexto de la Ley Víctimas de la Persecución Nazi. En febrero, un panel de jueces de la Corte de Distrito de Haifa rechazó una demanda presentada por unos 2.000 sobrevivientes de Farhud, que exigieron el reconocimiento legal como víctimas del nazismo. Los jueces se pusieron del lado del gobierno, dictaminando que Farhud no era un pogrom cuyas raíces estaban en la Alemania nazi.

“La responsabilidad de la Alemania nazi por el Holocausto del pueblo judío no está en discusión”, escribió el juez Ron Shapira en su fallo, aunque también señaló que la Alemania nazi no debería recibir “toda la culpa de los pogroms contra los judíos en todas partes”.

Añadió: “El antisemitismo, en sus diversas formas, existió antes del surgimiento del régimen nazi, y no desapareció del mundo después de la derrota de la Alemania nazi. Hay muchas causas para el fenómeno del antisemitismo y algunos cambios de un período a otro”.

El juez criticó el intento de culpar a los nazis por Farhud, y dijo que cualquiera que lo haga “elimina la responsabilidad de los demás que defendieron el antisemitismo y las teorías racistas y la xenofobia, y lo hacen hasta el día de hoy”.

Doron Atzmon, del bufete de abogados David Yadid, quien estuvo entre quienes presentaron la demanda de compensación en nombre de los israelíes iraquíes, lee el curso de la historia de manera diferente. “Afirmamos que existe una conexión causal entre la incitación nazi y el Farhud”, explica el abogado.

La apelación presentada por la firma de Atzmon en marzo a la Corte Suprema incluyó el siguiente texto: “Gracias a Dios, los judíos de los países árabes no fueron atrapados en las garras de la bestia de presa nazi, sino en las oleadas de odio, maldad y crueldad que surgieron desde Berlín durante los años del régimen nazi llegaron hasta las orillas del Éufrates y el borde del Tigris, y también causaron el asesinato de judíos allí”.

Los autores del documento afirmaron que “los judíos de Irak también son víctimas de la persecución nazi, y ha llegado el momento de reconocer eso y su derecho a una compensación por el sufrimiento que les causó debido a la propaganda antisemita nazi”.

El debate sobre Farhud comenzó en 2011, cuando miles de víctimas exigieron que la Autoridad de Derechos para Sobrevivientes del Holocausto del Ministerio de Finanzas las reconociera como merecedoras de una indemnización según la ley Víctimas de la Persecución Nazi. Basaron su demanda en el hecho de que varios años antes, el gobierno había reconocido a los judíos de Túnez y Libia que sufrieron la persecución nazi como elegibles para tal compensación.

En sus demandas, los sobrevivientes de los Farhud alegaron que el pogrom de 1941 en Bagdad se llevó a cabo bajo la égida de un gobierno que fue apoyado y guiado por el régimen nazi, y por lo tanto merecían una compensación económica como víctimas de ese mismo régimen. Pero los pleitos fueron rechazados; además, en el último año, los paneles apelantes de dos Tribunales de Magistrados también rechazaron su reclamo.

El discurso se ha centrado en el alcance de la influencia y participación de la Alemania Nazi en los acontecimientos en Iraq en 1941. El gobierno ha afirmado que “Iraq era un país independiente en el momento del mismo Farhud” y sus abogados convencieron a los tribunales de que “no hay absolutamente ninguna prueba de que en algún momento relevante Alemania controle a Irak o haya podido negar a las instituciones iraquíes su capacidad para ejercer la libre elección”.