Según un estudio del Pew Reserch Center en EE.UU.

Los judíos estadounidenses con mayor niveles de educación son menos religiosos que aquellos que no han tenido estudios universitarios.

El estudio de Pew Research Center sobre la religiosidad y la educación en los Estados Unidos reveló que mientras más años de estudio poseen los universitarios judíos, menos religiosos que son. La mayoría de las personas judías que no se han graduado en una universidad creen en Dios y el 40 por ciento dice que la religión es importante para ellos. Sin embargo, sólo alrededor de una cuarta parte del aquellos que se han graduado en una universidad creen en Dios y dice que la religión es importante para ellos.

En cambio entre los cristianos, aquellos que tienen niveles académicos más altos parecen ser tan religiosos como los que tienen menos educación.

Los judíos ortodoxos son en parte una razón para hacer la diferencia. Según el estudio, en promedio, los ortodoxos son más religiosos y tienen menos educación secular que sus contrapartes no-ortodoxos.

Entre los judíos no ortodoxos las diferencias son claras: Cerca del doble del número de las personas sin graduación académica (45%) creen en Dios. Cerca del 30 por ciento de ellos dicen que la religión es importante para ellos, el número cae hasta el 20 por ciento cuando se trata de graduados.

Ambos grupos tienen bajas tasas de asistencia a la oración: el 12 por ciento de los graduados universitarios y el 17 por ciento de los no licenciados acceden a los servicios al menos semanalmente.

El estudio de Pew encontró que los judíos son el grupo religioso con mayor escala educativa del mundo, con un promedio de más de 13 años de educación formal.