El director del Servicio de Seguridad General (Shabak), Nadav Argaman, advirtió a los piratas del ciberespacio que la estrategia de ciberseguridad de Israel no es solamente defensiva, sino también ofensiva, y que los hackers “deberían estar preparados para las sorpresas”.

“Nosotros no sólo nos estamos defendiendo, sino también atacando a los hackers”, reveló Argaman, en la Conferencia de la Semana Ciber en la Universidad de Tel Aviv.

“Los piratas informáticos que operan contra Israel en todo el mundo encuentran que experimentan problemas inesperados. Seguiremos frustrando amenazas provenientes de lugares lejanos y los hackers que trabajan contra nosotros deberían estar preparados para las sorpresas, no sólo en el ciberespacio sino también en el mundo real. Cualquiera que nos ataque recibirá una respuesta total”, advirtió Argaman.

“Así como no estamos satisfechos con la defensa pasiva en el mundo real, sino que vamos a buscar a los terroristas a sus lugares, lo mismo ocurre con la ciberdefensa, estudiamos el modus operandi de nuestro adversario y aprendemos a derrotarlos de varias maneras”, puntualizó.

El director del Shabak explicó que los esfuerzos de su agencia en el ciberespacio se enfocan en proteger a Israel de una variedad de amenazas, incluyendo ataques patrocinados por estados, organizaciones terroristas y hackers individuales.

Argaman también reveló que los esfuerzos de Israel en el ciberespacio se han traducido en la defensa del mundo real.

Utilizando diversos métodos tecnológicos y de inteligencia, y en cooperación con otras agencias de seguridad, Argaman apuntó que Israel ha frustrado más de dos mil complot terroristas de lobos solitarios en el país y ha transmitido información que ha frenado a terroristas en otras partes del mundo.

Argaman subrayó que la innovadora tecnología israelí en el ciberespacio ha permitido proteger al país contra los ataques inspirados por la incitación en las redes sociales, que de otra manera habrían sido prácticamente imposible de predecir y prevenir mediante la recolección tradicional de información.

“Localizar con éxito a un atacante del tipo lobo solitario es un enorme desafío”, destacó Argaman. “Las tecnología de punta, junto con el conocimiento [de la situación] en el terreno y el trabajo operacional, han contribuido en gran medida a reducir el nivel de terrorismo e Israel enfrenta con éxito las amenazas de ese tipo de terroristas”.

Por su parte, el primer ministro, Biniamín Netanyahu, expresó en la conferencia, que Israel es de hace tiempo líder en materia de ciberseguridad y alta tecnología.

“Este es un mercado que crece geométricamente”, apuntó Netanyahu a la audiencia, enfatizando que en el pasado era una desventaja decir que uno venía de Israel, pero hoy en día, el mundo mira hacia Israel para solucionar las amenazas a la seguridad global.

“Es un problema para todos los gobiernos”, puntualizó Netanyahu, enfatizando que Israel se destaca en la lucha contra el ciberterrorismo.

El primer ministro reveló que “Israel experimenta mensualmente decenas de ataques a nivel nacional” perpetrados por “los sospechosos de siempre” y “otros”.