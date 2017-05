Eitan Hermon registró un tiempo de 2:56.53

El israelí Eitan Hermon estableció un récord mundial en el maratón para los corredores amputados de una sola pierna el domingo, registrando un tiempo de 2: 56.53 horas en Viena, Austria.

Hermon, que perdió una pierna en la guerra de 2006 en Líbano durante su servicio como reservista del ejército, es un atleta T42, lo que significa que compite con una pierna de prótesis.

Él terminó en el primer lugar en el IPC Athletics Marathon World Championships, que tuvo lugar en el maratón de Londres hace dos años y rompió el record del mundo que había estado persiguiendo por años en su décimosexto y último intento.

Hermon ya había tenido un récord mundial no oficial de más de 10 km y el segundo tiempo más rápido como amputado.

Hermon pasó seis semanas en el hospital después de que el vehículo blindado que estaba conduciendo golpeó un explosivo improvisado en la carretera en el verano de 2006. Después de ocho meses, decidió que su pierna fuese amputada por debajo la rodilla para poder correr con una pierna de prótesis.

“Correr fue algo que había hecho toda mi vida y esta fue la manera para mí de volver a ser lo que era”, declaró antes de la maratón de Londres 2015.

Hermón recibe ayuda de Tikvot, una organización sin fines de lucro, basada en voluntarios, que rehabilita a las víctimas del terror de Israel y a los soldados heridos a través del deporte.

La ministra de Cultura y Deporte Miri Regev llamó a Hermón para felicitarlo, y unió simbólicamente su logro con el Día de la Memoria del Holocausto de Israel. “Tú has probado que somos un pueblo fuerte y firme, y que no podemos ser destruidos”, le dijo a Hermón.

También en Viena, la israelí Elena Dolinin terminó el medio maratón femenino en segundo lugar con un nuevo tiempo personal de 1: 15.01 horas.