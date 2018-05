Israel y Panamá firman en Jerusalén un tratado de libre comercio

El primer ministro, Biniamín Netanyahu, y el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, afirmaron que sus países no son solo aliados sino también “amigos”, durante la firma en Jerusalén un acuerdo bilateral de libre comercio, el primero entre Israel y una nación de Centroamérica.

“Esta es una oportunidad maravillosa para incentivar nuestra amistad”, dijo Netanyahu sobre el acuerdo, que incluye una cuota fija de exportación al mercado israelí de frutas tropicales como piña y papaya, además de una reducción arancelaria para ciertos productos marinos, entre otras ventajas.

El convenio fue rubricado por el ministro de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena y su homólogo israelí, Eli Cohen, en presencia de los dos dirigentes, de la vicepresidenta panameña, Isabel de Saint Malo de Alvarado, y del titular de Agricultura, Eduardo Enrique Carles.

“Gracias a este documento ahora alcanzaremos nuestro máximo potencial y capacidad de cooperación también en el marco comercial”, dijo Varela, quien agradeció a Israel el apoyo prestando a lo largo de sus 70 años de historia “en tecnología, agricultura, gestión del agua y cooperación en seguridad”.

El presidente panameño insistió en que la relación existente no es solo entre sus Gobiernos, sino también entre sus pueblos “por el histórico papel” que los judíos jugaron en el desarrollo de Panamá.

En ese sentido, Netanyahu también recordó que la amistad “es previa a la independencia” de Israel, ya que el país centroamericano ayudó a los judíos a salir de Chipre y “hacer un largo viaje antes de regresar aquí”.

Además, señaló que él tiene “una deuda personal con Panamá”, puesto que viajó a ese país cuando terminó su servicio militar y sus estudios en Estados Unidos y buscaba entonces trabajo en Jerusalén.

“Cuando fui allí, hace muchos años, no había nada aquí, excepto una empresa que me pareció atractiva. Se llamaba Industrias Rim y fue creada por Aaron Eisen, un judío de Panamá que fue persuadido para venir aquí y empezar sus negocios. Él me dio un trabajo. Así que debo a Panamá mi primer trabajo en Israel”, narró.

Ambos gobiernos suscribieron también un memorando de entendimiento para la creación en Panamá de un Centro de Excelencia Agrícola, el primero que Israel abrirá en esta región y gracias a cuya tecnología se producirán “más y mejores productos agrícolas panameños”, prometió Varela.

Los dos líderes se mostraron de acuerdo en la necesidad de abrir un frente único en la lucha contra el terrorismo, área que calificaron “de interés común”, y sobre la que aseguraron que sus servicios de inteligencia y de seguridad seguirían cooperando.

“La lucha contra el terrorismo no debería tener fronteras, ideologías ni fe; la lucha contra el terrorismo debería unir a todos los seres humanos contra la maldad que representa el terrorismo y a favor del derecho de todas las personas a vivir en este mundo en paz”, dijo Varela.

Netanyahu incidió también en el tema de defensa y dijo que ambos países tienen “gran interés en garantizar la seguridad, que es la base de la paz. Este es un gran problema, obviamente, en esta área, pero creo que es un problema en todas las áreas, incluso en su parte del mundo. Estamos dispuestos a cooperar en esto también, y en cualquier otra área que sea de interés común”.

Tras la firma, los ministros de Comercio y Agricultura de Panamá, convocaron a empresarios israelíes a un seminario en el Hotel Hilton Tel Aviv, donde expondrán las ventajas de invertir en su país.

La delegación panameña visitó el museo del Holocausto en Jerusalén (Yad Vashem), donde Varela dedicó unas palabras “a la memoria de los millones de judíos asesinados” durante el Holocausto, y recalcó su “determinación” para que nunca vuelva a repetirse algo semejante. EFE