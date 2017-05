Los sistemas y armas desarrollados en los últimos años por las compañías de defensa israelíes para proteger las aguas comerciales del país (sobre todo los yacimientos de gas) se están ofreciendo ahora a las marinas de los países asiáticos en el marco de la Exposición y Conferencia Marítima IMDEX, que tuvo lugar en Singapur.

Ocho empresas israelíes de defensa, incluyendo a grandes empresas, como Rafael Advanced Defense Systems Ltd, Elbit Systems Ltd., Israel Military Industries Ltd. (IMI Systems) e Israel Aerospace Industries Ltd., exhibieron una amplia variedad de invenciones y armas adaptadas a las actuales amenazas marinas en el pabellón israelí establecido en la exposición.

“Los desafíos que Israel enfrenta en el teatro marino son similares a los que enfrentan los países asiáticos”, dijo el director adjunto principal de la Autoridad de Cooperación Internacional de Defensa (SIBAT), Paul Friedberg al periódico Globes. “Las amenazas de terrorismo marino, hacen que sea más necesario adquirir sistemas de detección e inteligencia, sistemas cibernéticos especiales y otras herramientas”.