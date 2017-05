Israel, algunos países del Golfo o Jordania son los socios de Estados Unidos de los que podría proceder la información sobre posibles ataques del Estado Islámico (EI) que el presidente estadounidense, Donald Trump, desveló a Rusia sin autorización, aseguran varios analistas.

“Israel podría haber filtrado esa información si esta le hubiera llegado a través de medios electrónicos, cosa plausible”, indicó el profesor Benjamín Miller, experto en Defensa Nacional e Internacional de la Universidad de Haifa.

A este experto, le “cuesta creer” que Israel pudiera haber accedido a “información tan sensible por medios físicos”, pero cree que, si los datos fueron obtenidos “a través de medios electrónicos”, sí sería posible.

Sin embargo, no es el único candidato a estar detrás de la polémica filtración de Trump al ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, desvelada por el Washington Post, negada por la Casa Blanca y que ha levantado fuertes críticas a la Administración estadounidense.

“También podría ser alguno de los estados del Golfo Pérsico, como Arabia Saudita o Qatar, un país con inteligencia fiable sobre el Estado Islámico”, añadió Miller.

Para él, el problema fundamental, más allá del origen de la información, es que “hay un presidente de un país incapaz de guardar secretos frente a otro país que es su rival, y eso es grave”.

“Es muy raro lo que está pasando entre Trump y Rusia, parece claro que fue ayudado por aquel país en su campaña y es evidente que hay una relación problemática entre ambos, con dos personalidades conflictivas: un Trump que quiere convertir a Rusia en aliado y un Putin que desea interferir en la política nacional de EEUU, como en la de otros países. Esta filtración sólo agudiza el problema que existe entre ambas naciones”, apuntó el experto.

Otro de los nombres que barajan medios israelíes y estadounidenses como origen de la información es Jordania.

Un analista político del International Crisis Group, Ofer Zalzbreg, dijo: “Creo que ha debido de ser Jordania, por tratarse de información filtrada sobre Daesh (acrónimo de Estado Islámico de Irak y Levante en árabe). Si hubiera sido información sobre Hezbollah, no me cabría duda que la filtró Israel, pero tratándose de Daesh es más plausible que haya sido Jordania, aunque no descarto que Israel también haya podido ser”.

Según Zalzbreg, “en este caso, Jordania tiene más interés en esa filtración ya que Daesh (el Estado islámico) es su objetivo de Inteligencia número uno”.

Recuerda que, según la agenda oficial de Trump, lo primero que hará será llamar a Abdallah II, el rey jordano, aunque la Casa Blanca asegura que estaba programado desde hace una semana.

También el reputado jurista y comentarista político estadounidense Alan Dershowitz aseguró en la CNN que el socio de Washington afectado podría ser Israel o Jordania, dos países fronterizos con Siria y capacidades de Inteligencia en ese país.

El pasado enero, el diario Yediot Ahronot indicó que fuentes de la Inteligencia israelí estaban preocupadas por la posibilidad de compartir información clasificada con la Administración Trump, que pudiese ser filtrada a Rusia y, desde ahí, llegar a Irán. EFE