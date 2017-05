Israel no permitirá la entrada al ex presidente de Perú Alejandro Toledo

Israel no permitirá la entrada al país del ex presidente del Perú, Alejandro Toledo, sobre el que pesa una orden internacional de búsqueda y captura, confirmó el Ministerio de Exteriores.

“El señor Alejandro Toledo podrá entrar en Israel únicamente cuando ponga en orden sus asuntos en Perú”, aclaró el portavoz del Ministerio, Emanuel Najshón, al ser consultado sobre el caso.

La posible llegada de Toledo, que no ha sido confirmada de forma oficial, es esperada hoy en el aeropuerto Ben Gurión, a las afueras de Tel Aviv, en un vuelo procedente de San Francisco de la compañía United Airlines.

El vuelo UA 954 tenía previsto aterrizar a las 20.11 hora local aunque según el programa de llegadas del aeropuerto lo hará con una hora de retraso.

Najshón no quiso confirmar si Toledo se encuentra en ese avión, aunque fuentes de Emigración aseguran que es uno de sus pasajeros.

“No sé si está o no en el avión, pero a los efectos es irrelevante”, dijo Najshón al reiterar que “no se le permitirá la entrada”.

Fuentes diplomáticas y judiciales israelíes siguen el caso del ex presidente peruano, sospechoso de haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht por 20 millones de dólares, desde que Lima alertó a Israel de que podría tratar de llegar a este país, dada la nacionalidad israelí de su mujer Eliane Karp.

Además, Israel sería un refugio ideal para el ex presidente y su mujer porque este país no tiene un acuerdo de extradición con Perú.

Ello no impidió sin embargo que en 2013 Israel solicitara a Lima la extradición de un juez, Dan Cohen, por delitos de soborno de la empresa alemana Siemens a la Compañía Eléctrica israelí.

Lima aceptó la extradición después de numerosos esfuerzos diplomáticos y judiciales, lo que pone ahora a Israel en una situación complicada.

Fuentes del Ministerio de Exteriores que pidieron el anonimato reconocieron que la entrada de Toledo pondría a Israel en “serios aprietos”, en particular por un “asunto de reciprocidad judicial y diplomática” pero también porque dejaría al país “en medio de una polémica” de alcance transnacional.

Allegados en Israel del ex presidente no pudieron confirmar ni desmentir si Toledo estaba camino de Israel, pero a se constató que su móvil privado seguía abierto y en zona de cobertura, indicio de que quizá no haya subido al avión.

El ministro del Interior peruano, Carlos Basombrío, notificó que la justicia estadounidense requirió a Perú mayor documentación para proceder con la detención de Toledo, y precisó en declaraciones al Canal N que no se tiene certeza de que el ex mandatario se encuentre aún en Estados Unidos pero que había informaciones “extraoficiales” en el sentido de que no había subido al avión. EFE