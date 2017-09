Israel no puede confiar en las promesas hechas por Rusia sobre su accionar en Siria, manifestó el ex embajador estadounidense, Richard Ford, al portal de noticias i24NEWS.

Altos cuadros militares, personalidades políticas y de inteligencia israelíes, incluido el primer ministro Biniamín Netanyahu, han visitado frecuentemente Moscú desde que el presidente ruso Vladimir Putin lanzara su campaña militar de apoyo al régimen del presidente sirio Bashar Al Assad, en septiembre de 2015.

Moscú ha hecho la vista gorda ante los ataques que la Fuerza Aérea israelí continúa –según los reportes extranjeros- haciendo en Siria contra despachos de armas destinadas al grupo terrorista chií libanés Hezbollah, uno de los principales enemigos de Israel y aliado del régimen sirio.

Sin embargo, Israel también está decidido a desbaratar la creciente presencia militar de Irán en Siria, que está operando en ese país árabe junto a Rusia en apoyo de Assad.

Richard Ford fue el embajador estadounidense en Damasco al comienzo del levantamiento popular contra el régimen de Assad; y eventualmente renunció disgustado con la política de la Administración Obama. El ex embajador le advirtió a i24NEWS que no se puede confiar en Moscú.

“Nadie debe olvidar que su objetivo es asegurarse que el gobierno de Bashar Al Assad sobreviva, pase lo que pase”, subrayó.

“Cualquier otra cosa que pueda obstaculizar eso; los rusos pueden hacer promesas, pero probablemente no las mantendrán… para países como EE.UU. e Israel, que están preocupados por Irán y Hezbollah, no creo que los rusos vayan a ayuda. No lo harán”.

Ford también afirmó que Moscú renegó de su acuerdo de 2013 que supuestamente obligaría a Siria abandonar completamente sus arsenales de armas químicas.

“Los rusos en cierto sentido se han burlado del acuerdo al que se comprometieron en 2013; eso dice mucho sobre la credibilidad de Rusia”, expresó Ford al portal de noticias.

También exhibió una visión escéptica sobre de la política del presidente estadounidense, Donald Trump, en Siria; a pesar de que llevó a cabo una acción militar contra Siria, al comienzo de su presidencia.

“[La política es] exactamente la misma”, apuntó Ford “De hecho, en todo caso al menos Obama fingía hablar sobre cuestiones de derechos humanos en un lugar como Siria. Trump ni siquiera finge”.