Israel: nación víctima de “bullying”

Escriben nuestros lectores

Elías Farache S.

El “bullying” es un término utilizado con frecuencia para señalar el acoso al cual se ven sometidas algunas personas, generalmente escolares, quienes tienen alguna peculiaridad, o sencillamente son objeto de este acoso que termina amargándoles la vida.

Las víctimas de este tipo de acoso, suelen sufrir mucho. Para poder sobreponerse a esta agresión continuada, deben ser muy fuertes emocional y síquicamente, so pena de derrumbarse en el desempeño de sus actividades cotidianas.

El “bullying” puede comprender ocho modalidades, a saber: bloqueo social, hostigamiento, manipulación, coacciones, exclusión social, intimidación, agresiones, y amenazas.

Israel es al concierto de las naciones, muchas veces, lo que el judío discriminado fue a las sociedades antisemitas. Hoy día, Israel sería en el equivalente a un medio escolar, un estudiante víctima de “bullying”. Sufre básicamente de las ocho modalidades antes mencionadas, y cuidado si se nos escapa alguna que otra más.

Un país que tiene muchos problemas y que aun así conserva y desarrolla un modelo de democracia y pluralismo, cuya existencia ha sido amenazada ciertamente desde su fundación, rodeado de países hostiles y que no es reconocido por ningún país árabe, salvo las honrosas y poco cálidas excepciones de Egipto y Jordania. Un país que celebra elecciones regularmente, con alternancia de los miembros de sus coaliciones de gobierno. Un país con un sistema de justicia que mete presos a presidentes y primeros ministros, sin muchas contemplaciones respecto a su jerarquía. Es un país sometido a un acoso de magnitudes colosales. De incomprensiones tremendas.

Se le atribuyen a Israel y sus políticas, las causas de los conflictos en los cuales es parte involucrada. Se omiten las faltas de los demás, para señalar las suyas. Esto es un éxito de aparatos de propaganda, que mezclan con tino realidades y más fantasías para terminar en señalar una especie de único culpable.

En los últimos años, y en los últimos días, el “bullying” hacia Israel ha logrado determinar como causa del estancamiento en el proceso de paz con los palestinos, la presencia de las llamadas colonias o asentamientos israelíes en la margen occidental, en territorios que cayeron en manos de Israel como consecuencia de su victoria en la Guerra de los Seis días de Junio de 1967. Con aseveraciones así de simplistas, se condena a Israel y se le atribuye una responsabilidad absolutamente desproporcionada.

Este señalamiento ha cobrado un especial auge una vez que el aliado tradicional y casi infalible de Israel, los Estados Unidos, apoyara con su abstención, abstención que valió más que cualquier voto en contra, una resolución condenatoria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 24 de Diciembre de 2016. Pero más que ello, el Secretario de Estado John Kerry, dedica una hora de tiempo, en un discurso, poco menos de una semana después, a explicar la abstención americana y hacer afirmaciones desoladoras para la posición israelí.

Israel es catalogado como intransigente. Su gobierno de turno, elegido democráticamente y en pleno respeto de todas las regulaciones electorales, acusado de no querer la paz. Los asentamientos son la causa principal, o única, por la falta de avances en las negociaciones. No se señala ningún otro responsable por la situación que se vive. Terrorismo, incitación, no reconocimiento, falta de democracia y de elecciones en el lado palestino, dos enclaves separados y enfrentados (Gaza con Hamás y la Margen Occidental bajo el mando de Abbás)… cualquier otro elemento es ignorado. El Primer Ministro de Israel, y su coalición de gobierno, son señalados como los responsables de todo esto.

Lo más preocupante es que, de ahora en más, se pretende escribir y leer la historia del conflicto como si este hubiera comenzado en Junio de 1967, luego del resultado de la Guerra de los Seis Días. No se habla de otros eventos, ni de otras causas ni consecuencias. No se reconoce la pertenencia del pueblo judío al territorio de Israel, ni la historia del pueblo judío (tampoco la de la civilización cristiana entonces), ni el papel de Jerusalén para los judíos, ni nada de todo aquello que conecta al pueblo judío con la tierra prometida, ni histórica ni religiosamente. Todo, o casi todo, pasa a convertirse en “territorios ocupados”.

Esta posición simplista y sesgada, injusta y equivocada, no es lo que Israel ni el pueblo judío merecen. Es un “bullying” de espectaculares dimensiones… con visos de muy malas intenciones.

A los números podemos remitirnos: en el 2015, las Naciones Unidas emitieron 1 condena contra Irán, 1 contra Corea del Norte, cero contra Siria y… 22 contra Israel. Si las Naciones Unidas fueran un colegio, y los países miembros los alumnos, Israel sería, sin duda, el niño sufriendo de “bullying”.