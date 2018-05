Israel: Irán prueba misiles balísticos capaces de portar ojivas nucleares

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, acusó a Irán de violar una resolución del Consejo de Seguridad al realizar en enero dos pruebas previamente no reportadas sobre misiles balísticos capaces de portar ojivas nucleares.

En una carta enviada al Consejo de Seguridad, Danon manifestó que la República Islámica probó una variante del misil Shahab-3 de alcance medio, el 2 de enero pasado, en la región de Chabahar, en el sureste de Irán. Tres días después, añadió Danon, el ejército iraní lanzó una variante del misil Scud desde un campo de tiro a 110 kilómetros al noreste de la ciudad de Kerman.

“Tanto los Shahab-3 como los Scud son misiles balísticos de categoría uno del Régimen de Control de Tecnología de Misiles (RCTM), capaces de portar una ojiva nuclear de 500 kilogramos para un alcance de más de 300 kilómetros”, escribió Danon. “Por lo tanto, las actividades de Irán violan el Artículo 3 del Anexo B de la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad”.

Irán ha llevado a cabo decenas de pruebas de misiles en los últimos años en violación de la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad, que reafirma el acuerdo nuclear de 2015 e insta a Irán a abstenerse de desarrollar misiles capaces de portar ojivas nucleares. Irán alega que nunca tuvo intenciones de desarrollar armas nucleares y, por lo tanto, su desarrollo de misiles no viola el acuerdo. Los diplomáticos han dicho que el lenguaje de la resolución no es vinculante y, por lo tanto, no se puede aplicar con medidas punitivas contra Teherán.

Danon denunció que las supuestas pruebas forman parte de una serie de “violaciones iraníes de esta resolución este año, incluyendo los misiles que disparó desde Siria a Israel y el drone armado que lanzó desde Siria al espacio aéreo israelí”.

“Irán continúa ignorando sus obligaciones con la comunidad internacional y desestabiliza aún más al Oriente Medio, particularmente en Siria, Líbano, Irak, Yemen y la Franja de Gaza”, concluyó Danon. “Sus actividades representan una amenaza directa para Israel y toda la región. El Consejo de Seguridad debe permanecer vigilante frente a la agresión iraní”.