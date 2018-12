Israel: Hezbollah intenta tapar sus túneles de ataque

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) publicaron nuevos documentos (videos y fotografías) del interior de uno de los túneles de Hezbollah. En el documental expuesto un día antes de la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se llevará a cabo a pedido de Israel, se observa un estilo de construcción bastante diferente, que incluye refuerzos de hormigón. Los túneles de Hezbollah que fueron descubiertos anteriormente habían sido excavados directamente sobre la roca. Las FDI estiman que los terroristas de Hezbollah intentaron tapar el corredor subterráneo, en los últimos días.

Las FDI difundieron el video de uno de los cuatro túneles descubiertos hasta ahora en el marco de la “Operación Escudo del Norte”, emprendida para localizarlos y destruirlos.

El video fue aparentemente filmado con un pequeño robot colocado dentro del túnel por los soldados del Cuerpo de Ingeniería de Combate.

El ejército israelí advirtió que ha colocado artefactos explosivos dentro los pasajes subterráneos y, por lo tanto, todo ingreso desde el lado libanés es peligroso.

La misión de las Fuerzas Interinas de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL, por sus siglas en inglés) confirmó la existencia de cuatro túneles en el territorio israelí y que dos de ellos han sido excavados desde el Líbano.

“Ellos constituyen violaciones a la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU”, subrayó UNIFIL.

La Resolución 1701 de la ONU, que dio por finalizada la Segunda Guerra del Líbano en 2006, insta a todos los grupos armados del Líbano, excepto el ejército libanés, a permanecer al norte del río Litani.

Se trata del primer pronunciamiento sobre los túneles por parte de los cascos azules.

El Consejo de Seguridad de la ONU tiene programado discutir el miércoles la cuestión de los túneles y la operación de las FDI para destruirlos.

Mientras tanto, el ex ministro libanés Tareq Mitri, le dijo al diario saudita A Sharq al Awsat, editado en Londres, que “el artículo de la resolución que define que no haya armas al sur del río Litani, excepto las del ejército libanés y UNIFIL, no se refiere a la cuestión de manera directa. Si esas armas no se ven sobre la tierra, y si esas armas están bajo la tierra; entonces no se ven y por lo tanto no existen”.