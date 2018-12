Israel exhibe el “laboratorio” que descubre los túneles de Hezbollah

La Oficina del Portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) presentó en sociedad el laboratorio tecnológico que fue establecido recientemente en Galilea y dedicado al descubrimiento y el rastreo de los túneles que el grupo terrorista chií libanés Hezbollah excavó bajo la frontera norte. Junto a dos oficiales con grado de capitán que conducen el departamento, en el laboratorio trabajan también ingenieros, investigadores y expertos. “El esfuerzo tecnológico está integrado con la actividad operacional y la inteligencia”, manifestó el comandante del laboratorio, capitán G. “Trajimos al norte el conocimiento que acumulamos en el Regimiento Gaza “.

La División de Tecnología y Logística de la FDI es parte del despliegue de la “Operación Escudo Defensivo”, que entró en su segunda semana. El vocero castrense indicó que “el personal de inteligencia y de laboratorio constituye un brazo tecnológico para el descubrimiento de los túneles”. El laboratorio también está trabajando para mejorar las tecnologías existentes y se esfuerza por desarrollar nuevas técnicas de detección para el descubrimiento y el mapeo”.

“Estamos recién al principio del proceso”, apuntó el jefe de la División de Ataque y Reconocimiento de la Brigada Tecnológica del Ejército de Tierra, teniente coronel Yaniv Avitan, quien indicó que están logrando éxitos sustanciales en la acción contra los túneles en la frontera norte. “Estamos teniendo éxito en el objetivo que nos hemos propuesto: la supremacía también en el campo del aprendizaje contra el enemigo”.

“Establecimos un laboratorio tecnológico similar al del Regimiento Gaza para proporcionar una amplia información tecnológica a las fuerzas de combate en el terreno”, añadió el oficial. “Hay ingenieros y físicos como en el laboratorio en el del Regimiento Gaza, solo que hemos hecho ajustes y mejoras en la frontera norte”. El teniente coronel Avitan agregó que a durante estos últimos años, los sensores han sido desplegados a lo largo de la frontera en el marco de las actividades de las FDI: “Estos medios nos enriquecen y los usamos para encontrar los túneles, algunos de los sensores son estáticos y otros móviles, y como parte del plan operativo reciben información”.

El capitán G., comandante del laboratorio de detección de túneles, destacó la relación con lo que ha estado sucediendo en la Franja de Gaza: “En mi posición anterior, fui comandante adjunto del laboratorio de detección de túneles en el Regimiento Gaza. Trajimos al norte los conocimientos que habíamos acumulado. El esfuerzo tecnológico se integra con el operacional y de inteligencia. Aprendimos que cuando traemos al terreno a los ingenieros, investigadores y tecnólogos en una variedad de campos los resultados no tardan en llegar”.

LISTEN: This is sound of terrorists digging underground attack tunnels from Lebanon into Israel. This is also the sound that helped us catch them before any Israeli civilians were killed, as Hezbollah intended. #CondemnTheTunnels pic.twitter.com/k4yYJ4Vdyu

