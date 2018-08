Israel envía ayuda humanitaria a India tras inundaciones

Las devastadoras inundaciones en India se han cobrado ya la vida de más de 400 personas, según datos oficiales. Cerca de 50.000 casas han sido destruidas y más de un millón de personas han dejado sus hogares con destino a campamentos de emergencia.

Mientras en India realizan todos los esfuerzos posibles para ayudar a las víctimas y rescatar a las personas que siguen en el área, Israel ha enviado el primer cargamento de ayuda a la región de Kerala, la más afectada por las inundaciones.

A través del consulado de Israel en Bangalore, un primer camión con insumos humanitarios fue enviado hacia la región afectada. Según la viceportavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Michal Maayan, un equipo liderado por el alcalde de Kochi entregará los productos a los campamentos en el área.

Following the floods in #Kerala #Israel, through the consulate @IsraelBangalore is working with local authorities to support the people of Kerala. The first truck with supplies set out today. A team led by Kochi's city mayor will deliver the products to camps in the area. pic.twitter.com/KDOV6r23aJ

— Michal Maayan (@MichalMaayan) August 21, 2018