Israel emplea personal diplomático no calificado

Israel emplea personal local no entrenado en funciones diplomáticas en el extranjero, perjudicando a sus relaciones exteriores, según plantea el informe presentado por el Contralor del Estado Joseph Shapira.

El Contralor considera que las misiones diplomáticas están contratando a personas para asumir tareas normalmente reservadas a los enviados, con resultados dañinos a la imagen de Israel y sus relaciones exteriores, pesar de que el Ministerio de Relaciones Exteriores afirma lo contrario.

El informe de la Contraloría señala que, además de los más de 700 diplomáticos profesionales puestos en el extranjero por el Ministerio de Relaciones Exteriores y enviados de otros ministerios del gobierno en todo el mundo, las embajadas y consulados israelíes emplean a más de 3.200 empleados locales. La mayoría de estos empleados son empleados de oficina o de seguridad, pero un número considerable de ellos trabajan en posiciones diplomáticas básicas, involucrados en contactos con funcionarios de las legislaturas nacionales, funcionarios del poder ejecutivo, medios de comunicación y sectores empresarial y civil. Lo hacen en violación de los procedimientos del Ministerio de Relaciones Exteriores y sin ningún tipo de formación adecuada, escribió Shapira, agregando que la situación es el resultado de la escasez de personal del ministerio y decenas de puestos diplomáticos no cubiertos.

“Los hallazgos demuestran que la dotación de personal en los campos centrales en los que trabajan las misiones -la diplomacia, el derecho internacional, la defensa pública, la economía y el comercio- ha estado en crisis continua y que la misión ha confiado durante algún tiempo en ocupar estos puestos con empleados locales”, dice el informe.

El informe se refiere a una respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores en diciembre a una investigación de la Contraloría en la que el ministerio señaló que los empleados locales prestan asistencia a los enviados diplomáticos para toda la gama de actividades de las misiones pero no los reemplazan, y no tienen la autoridad de los emisarios.

“Los empleados locales no establecen las políticas de la misión en el lugar de trabajo. No se les da el rango de juicio profesional de los enviados, y en general no son los que proporcionan el cuadro diplomático a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y las directivas de la sede se transmiten directamente a los enviados”, dijo el ministerio en su respuesta a la oficina de Shapira. Sin embargo, contrariamente a las afirmaciones del ministerio, la Contraloría encontró numerosos casos de empleados locales que desempeñaban papeles diplomáticos sin capacitación ni supervisión.

Uno de los principales ejemplos citados de daño a la imagen de Israel por un empleado local que realizaba trabajos diplomáticos fue el caso de Shai Masot, quien fue asistente del embajador israelí adjunto en Londres. Masot fue noticia hace varios meses como resultado de una exposición en la televisión de Al-Jazeera basada en Qatar que incluyó la transmisión de imágenes de video mostrándolo en conversación con un miembro del parlamento británico, en el que discutieron posibles pasos que podrían tomar contra un miembro del gabinete británico. El informe fue una gran vergüenza para el Ministerio de Relaciones Exteriores, y Masot renunció a su puesto de trabajo.

“A partir de noviembre de 2014, un empleado israelí local en la embajada israelí en Londres fue contratado para el cargo de coordinador senior especial”, -escribió el Contralor en referencia a Masot. “En febrero de 2016, el ex embajador israelí en Londres escribió sobre el empleado local israelí que estaba ocupando el cargo en la embajada de un alto ayudante diplomático y que este puesto era uno de los más importantes y sensibles de la embajada. Incluía la responsabilidad de seguir y analizar los acontecimientos políticos británicos y los lazos de la embajada con los miembros de las dos cámaras del parlamento británico. En esta posición, el empleado también fue asistente del embajador adjunto en Londres”.

El informe de la Contraloría también reveló casos similares de empleados locales en las principales embajadas en otras capitales, entre ellas París, Bruselas y Washington, así como en las Naciones Unidas, que llevaron a cabo el trabajo de diplomáticos profesionales. “Un empleado israelí local fue contratado en la embajada de París como agregado cultural de Israel”, observó el Contralor. “En la embajada de Bruselas, tres empleados locales extranjeros realizaron independientemente trabajos de representación básica sin instrucción directa de los enviados – un empleado de la diplomacia pública informando a los periodistas, un empleado de la diplomacia pública dando discursos públicos a varios públicos objetivo sin supervisión; un empleado cultural haciendo las veces de agregado cultural”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe reformar su práctica de contratar empleados locales en sus misiones, definiendo claros límites profesionales y administrativos para los empleos para los cuales pueden ser contratados, escribió Shapira. “Sería conveniente que el Ministerio de Relaciones Exteriores estableciera una política a largo plazo para cubrir los puestos vacantes de todos los empleados en el extranjero, incluidas las calificaciones necesarias para el desempeño de los cargos representativos básicos, el establecimiento de un proceso de contratación de candidatos y la regulación de su estatus en los países donde están sirviendo”, afirmó el Contralor.