Israel convoca al embajador de España para una reprimenda

El Ministerio de Exteriores convocó al embajador de España en Israel, Manuel Gómez-Acebo, para una reprimenda.

La reprimenda fue emitida en respuesta a la votación de España en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a favor de investigar a Israel por los violentos disturbios en la frontera con Gaza, días atrás.

La subdirectora general para el Departamento Europa del Ministerio de Exteriores, Rodica Radian-Gordon, transmitió el malestar del país al embajador español.

Radian-Gordon expresó que el voto de España “es contrario a las cálidas relaciones entre ambos países, tal como se refleja desde el lado israelí”.

Poco antes los embajadores de Eslovenia y Croacia recibieron una reprimenda similar y mañana será convocado el enviado de Bélgica.

El lunes 14 pasado, 60 palestinos murieron por el fuego israelí durante las violentas manifestaciones orquestadas por el grupo terrorista islámico Hamás, que promueve abiertamente la destrucción de Israel y la limpieza étnica de los judíos que habitan en el país. Según las cifras del Ministerio de Salud de Gaza, manejado por Hamas, un total de 114 palestinos han fallecido durante las protestas e incidentes armados desde el 30 de marzo pasado, a manos de los soldados israelíes que defienden la frontera con Gaza y las comunidades israelíes aledañas.

La resolución del Consejo -aprobada por 29 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones- pide el establecimiento de una comisión investigadora contra el accionar israelí.

El texto aprobado por el Consejo no menciona a los grupos terroristas que organizan y fomentan la violencia en la frontera con Gaza; a pesar de que los líderes de Hamás han reconocido que 50 de los 62 muertos -entre el lunes 14 y el martes 15- eran miembros de su organización y la Jihad Islámica reconoció que otros tres fallecidos eran combatientes de su grupo.

Israel considera que la resolución del Consejo es parte de una estratagema promovida por países no democráticos que no están interesados realmente en los derechos humanos sino en disuadir al Estado judío para que no pueda defenderse. Ni siquiera sobre las líneas anteriores a la Guerra de los Seis Días, de 1967, que para algunos actores se supone que son las fronteras reconocidas internacionalmente.