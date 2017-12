Israel considera emitir una criptomoneda oficial

El Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Israel están buscando una posible creación futura de una criptomoneda estatal oficial israelí, según tres funcionarios del gobierno entrevistados por el periódico económico Calcalist en condiciones de anonimato.

El interés de Israel en promover una moneda virtual es parte de un esfuerzo por disminuir la dependencia del país de las transacciones en efectivo, que aumentan el riesgo de lavado de dinero y delitos de evasión fiscal, dijeron estos funcionarios.

Según estos funcionarios, el Ministerio de Finanzas está revisando una posible adición de una cláusula que cree un marco legal para el uso de una criptomoneda estatal oficial a una ley que se presentará al gobierno en enero para su aprobación. Se espera que la cláusula establezca que el Ministerio pondrá a prueba la viabilidad de crear y promover dicha moneda para su uso en Israel.

Si Israel sigue adelante con su plan de moneda digital, se unirá a países como Suecia, Japón y China, que ya han comenzado a probar iniciativas similares. En enero, el Banco Popular de China -el banco central de China-, anunció que ha estado probando una moneda digital propia.

En septiembre, el Financial Times informó que los bancos en Japón, con el apoyo de los reguladores financieros, están considerando crear una moneda digital que se llamará J-Coin antes de los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio.

Riksbank, el banco central de Suecia, anunció en septiembre que está probando la viabilidad de emitir una moneda digital, llamada e-kronas. “En un futuro no muy lejano, Suecia puede convertirse en una sociedad en la que el efectivo ya no se acepta generalmente”, dijo Riksbank en un comunicado, y agregó que las e-kronas podrían contrarrestar problemas futuros causados ​​por el rápido declive del uso de efectivo.