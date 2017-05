Israel cierra las puertas a Toledo para no verse en una trampa diplomática

Israel no permitirá la entrada al país del ex presidente del Perú, Alejandro Toledo, sobre el que pesa una orden internacional de búsqueda y captura, para no verse en una situación comprometedora y en momentos en los que trata de abrirse paso en América Latina.

“El señor Alejandro Toledo podrá entrar en Israel únicamente cuando ponga en orden sus asuntos en Perú”, aclaró el portavoz del Ministerio, Emanuel Najshón, al ser consultado sobre el caso.

La posible llegada de Toledo, que no ha sido confirmada de forma oficial, es esperada en el aeropuerto Ben Gurión, a las afueras de Tel Aviv, en un vuelo procedente de San Francisco de la compañía United Airlines.

El vuelo UA 954 tenía previsto aterrizar a las 20.11 hora local aunque según el programa de llegadas del aeropuerto lo hará con una hora de retraso.

Najshón no quiso confirmar si Toledo se encuentra en ese avión, aunque fuentes de Emigración aseguran que es uno de sus pasajeros.

“No sé si está o no en el avión, pero a los efectos es irrelevante”, dijo Najshón al reiterar que “no se le permitirá la entrada”.

Ninguna de las fuentes consultadas ha querido referirse a la posible presencia en el avión de su mujer, Eliane Karp, de origen belga pero que tiene la nacionalidad israelí desde hace una década, y a la que como tal Israel no podría negarle la entrada.

Fuentes diplomáticas y judiciales israelíes siguen el caso del ex presidente peruano, sospechoso de haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht por 20 millones de dólares, desde que Lima alertó a Israel de que podría tratar de llegar a este país.

Además de por la nacionalidad de su mujer, Israel sería un refugio ideal para el ex presidente porque este país no tiene un acuerdo de extradición con Perú, cuyos diplomáticos en Tel Aviv eran hoy inaccesibles.

Ello no impidió sin embargo que en 2013 Israel solicitara a Lima la extradición de un juez, Dan Cohen, por delitos de soborno de la empresa alemana Siemens a la Compañía Eléctrica israelí.

Lima aceptó la extradición después de numerosos esfuerzos diplomáticos y judiciales, lo que pone ahora a Israel en una situación complicada.

Fuentes del Ministerio de Exteriores que pidieron el anonimato reconocieron que la entrada de Toledo pondría a Israel en “serios aprietos”, en particular por un “asunto de reciprocidad judicial y diplomática” pero también porque dejaría al país “en medio de una polémica” de alcance transnacional.

Las fuentes consideraron que el daño diplomático que podría ocasionar trascendería las fronteras de Perú, y causaría un “daño de imagen difícil de reparar” como Estado que ofrece “refugio” a un presunto delincuente.

Israel comenzó a enmendar su legislación en ese sentido a partir de los años noventa, cuando una serie de oligarcas rusos judíos aprovecharon la posibilidad de nacionalizarse israelíes para escapar a todo tipo de procesos por negocios turbios.

Ello además de que el caso se produce en momentos en los que el primer ministro, Biniamín Netanyahu, también titular de Exteriores, trata de abrirse un horizonte diplomático en América Latina y estrechar las relaciones con ese continente.

Una fuente del entorno del ex presidente peruano puso en duda en declaraciones que Netanyahu, que conoce a Toledo personalmente de sus varias visitas a la zona, fuera a “sacarle del embrollo”.

El entorno más íntimo del ex presidente peruano en Israel lo conformaban el fallecido Shimón Peres, amigo personal del matrimonio Toledo, y el empresario Yosi Maiman, cuyo nombre aparece como presunto involucrado en el caso Odebrecht y quien según el fiscal anticorrupción Hamilton Castro habría servido de intermediario para el pago del soborno.

Maimam, con negocios en numerosos países, se encuentra en un estado de salud delicado después de una intervención quirúrgica importante, según dijeron fuentes que pidieron el anonimato, mientras que otras apuntaron a que “Toledo cuenta con no pocos amigos” en Israel.

Hasta hace unos años el ex presidente peruano visitaba Israel con frecuencia y solía parar en la acomodada ciudad de Herzlía, a orillas del Mediterráneo.

Sus allegados no pudieron confirmar ni desmentir si Toledo estaba camino de Israel, pero esta tarde se constató en varias ocasiones que su móvil privado seguía abierto y en zona de cobertura, indicio de que quizá no haya subido al avión.

Así lo habría dejado también entrever el ministro del Interior peruano, Carlos Basombrío, tras notificar que la justicia estadounidense requirió a Perú mayor documentación para proceder con la detención de Toledo.

Basombrío precisó en declaraciones al Canal N que no se tiene certeza de que el ex mandatario se encuentre aún en Estados Unidos pero que había informaciones “extraoficiales” en el sentido de que no había subido al avión. EFE