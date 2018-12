Irán: al menos dos muertos en un atentado contra una sede policial

Al menos dos personas murieron y cuatro resultaron heridas en un atentado con coche bomba perpetrado hoy contra una sede de la Policía en la ciudad portuaria de Chabahar, en el sureste de Irán.

El gobernador de Chabahar, Rahndel Bamerí, informó a la agencia oficial IRNA de esta cifra de víctimas civiles y agregó que en el ataque también pereció el terrorista autor de la explosión.

El extremista detonó los explosivos del vehículo que conducía en la entrada de la comisaría, al impedir las fuerzas de seguridad que irrumpiera en el recinto.

Bamerí indicó que la situación en la ciudad ha vuelto a la normalidad y que la policía está investigando el ataque, que por el momento no ha sido reivindicado por ningún grupo.

Tras la fuerte explosión, se registraron tiroteos en Chabahar, situada en la provincia de Sistán y Baluchistán, fronteriza con Pakistán y donde operan grupos extremistas suníes contrarios al Gobierno chií de Teherán y bandas de contrabandistas y narcotraficantes.

Al lugar de la explosión, se desplazaron numerosos efectivos de seguridad y ambulancias para atender a las víctimas.

Los ataques terroristas son frecuentes en las fronteras de Irán con Pakistán e Irak, pero poco habituales en el interior del país, aunque ya hay otros precedentes.

El pasado septiembre, 24 personas murieron y 60 resultaron heridas en un atentado durante un desfile militar en la ciudad de Ahvaz, mientras que en junio de 2017 un doble ataque contra el Parlamento iraní y el mausoleo del imán Jomeiní en Teherán se saldó con 17 muertos y más de 50 heridos.

Ambos atentados fueron reivindicados por el grupo jihadista Estado Islámico (EI). EFE

More photos from a suicide car bomb attack in the southeastern Iranian city of Chabahar. Additional reports indicated that 2 people were martyred a some more were injured in the attack. pic.twitter.com/S0aVibaKAF

— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) December 6, 2018