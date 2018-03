Informe: el plan de paz de Trump no llamará a una “solución de dos estados”

El plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está casi terminado y la Casa Blanca tiene intenciones de presentar pronto la propuesta, señala un reporte del diario The New York Times.

Un alto funcionario estadounidense le dijo al rotativo que el nuevo plan evitará que ambas partes caigan en las viejas trampas que han derribado la mayoría de las propuestas de paz anteriores.

Los funcionarios norteamericanos indicaron que la Administración está poniendo los toques finales al plan.

Tres altos funcionarios que fueron entrevistados por el periódico se negaron a ofrecer detalles de la propuesta; sin embargo, expresaron a The New York Times que no tendrá las amplias directrices y principios que los planes anteriores supieron contener.

En cambio, el documento se propone ofrecer soluciones específicas a las cuestiones principales de fronteras, seguridad, refugiados y al estatus de Jerusalén.

Los funcionarios vaticinaron que los israelíes y palestinos aceptarán algunas partes del plan y rechazarán otras.

Los funcionarios estadounidenses apuntaron que la propuesta no llama a una solución de dos estados; pero que ofrece el camino que conduce a la creación de dos estados. Además, si bien el plan no llamará a una “solución justa” a la cuestión de los llamados “refugiados” palestinos, como lo han hecho las propuestas anteriores, proveerá las formas para manejar el asunto.

Los altos funcionarios le destacaron al rotativo que el uso tradicional de amplias sugerencias, debido al temor a alienar a los partes, ha probado ser insuficiente.

Por su parte, los palestinos ya han expresado escepticismo sobre el plan, y acusan a Estados Unidos de parcialidad hacia las posiciones israelíes, tras la decisión, en diciembre pasado, del presidente norteamericano, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Los palestinos reclaman a Jerusalén oriental como la capital de su futuro estado.

El presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmoud Abbas, y sus colaboradores, se niegan a reunirse con funcionarios de la Administración Trump, tras la declaración histórica del mandatario norteamericano sobre Jerusalén. Incluso han rechazado la participación en una conferencia en la Casa Blanca convocada para abordar la crisis humanitaria en Gaza.

En enero pasado, Washington decidió retener alrededor de cien millones de dólares de la ayuda anual que concede a la UNRWA, la agencia de la ONU que se dedica pura y exclusivamente a los refugiados palestinos y sus descendientes. En el Foro Económico Mundial de Davos, Trump manifestó que los palestinos deben retornar a las conversaciones de paz si quieren recibir el dinero norteamericano de ayuda.