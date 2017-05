Incautan información clasificada en la celda de Ehud Olmert

Fueron incautados materiales clasificados en la celda del ex primer ministro Ehud Olmert.

El Servicio Penitenciario de Israel está comprobando si los materiales se relacionan con el libro que está escribiendo en la cárcel, donde está cumpliendo su condena después de haber sido sentenciado a 27 meses de encierro por corrupción. El asunto fue transferido a altos funcionarios del Ministerio de Justicia para recibir tratamiento, y ellos considerarán qué hacer a continuación.

Uno de los abogados de Olmert lo visitó en prisiones. Los documentos fueron incautados durante esa visita. También se incautaron documentos adicionales que carecían de la aprobación del funcionario responsable de la seguridad de información en el Ministerio de Defensa.

Como resultado del incidente, aquel funcionario persona ordenó la investigación del asunto e involucró a los servicios de inteligencia del Servicio Penitenciario de Israel.

El abogado del prisionero afirmó que “Olmert no necesita ninguna autorización con respecto a sus vínculos con la seguridad nacional de Israel y nunca filtró, ni durante su mandato ni desde entonces, nada sensible a asuntos de seguridad o inteligencia que pudieran haber perjudicado al Estado de Israel”.

Sin embargo, Olmert ha perdido algunos privilegios de prisión como castigo después de que su abogado fue capturado con el material clasificado perteneciente al ex primer ministro.

Entre los privilegios revocados se cuentan la cancelación de una próxima licencia de prisión y acceso al teléfono público.

Olmert comenzó a cumplir su condena en la prisión de Maasiyahu en Ramle en febrero de 2016. La ley permite a las autoridades reducir las penas de un tercio por el buen comportamiento.

Olmert tendrá su primera audiencia ante una junta de libertad condicional en junio.

Fue uno de los ocho ex funcionarios y empresarios condenados en marzo de 2014 en el caso de corrupción inmobiliaria Holyland, que se ha caracterizado como uno de los casos de soborno más grandes en la historia de Israel.