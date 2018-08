IMPACTANTE: Videos del momento en que cohetes caen en Sderot

Durante la noche de hoy terroristas palestinos han lanzado cerca de 40 cohetes desde la Franja de Gaza hacia el sur de Israel. Al menos 4 cohetes impactaron en la ciudad de Sderot y 3 personas fueron heridas. Además, sonaron las alarmas en otras comunidades al sur de Israel varias veces durante la noche. Asimismo, el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro interceptó 4 cohetes.

El Comando de Defensa Civil de las Fuerzas de Defensa de Israel publicó nuevas instrucciones para los ciudadanos en la zona.

En varios video impactantes publicados en las redes sociales se ve el momento en el que los cohetes sobrevuelan los cielos de la ciudad de Sderot y algunos son interceptados por el sistema antimisiles Cúpula de Hierro.

Video – Momentos de angustia en Sderot por los ataques con cohetes desde Gaza:

Video desde un parque de juegos en Sderot:

Terrifying video from playground in Sderot, Israel shows today's rocket barrage as it started and the rocket impact. Screaming and panicking children & parents running for shelter under intense rocket fire from Gaza.

This is reality in Israel that the media won't show you. pic.twitter.com/TrzqcB58QD

— Leibel Mangel (@LeibelMangel) August 8, 2018