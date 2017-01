Holanda: Aseguradora defiende cobertura de circuncisiones

La decisión se aplica a los musulmanes, no a los judíos

Una importante aseguradora de los Países Bajos defendió su cobertura de la circuncisión en niños menores de 18 años por razones religiosas, en medio de la crítica de la práctica y el impacto del Islam en la sociedad.

Zilveren Kruis, la mayor aseguradora del reino, incluyó la circuncisión religiosa en su folleto de 2017 publicado a principios de este mes y luego lo defendió en un comunicado publicado en su sitio web.

“Estamos viendo que algunos de los asegurados quieren ser circuncidados o tener a sus hijos circuncidados”, escribió la agencia en respuesta a “varias preguntas sobre por qué algunos planes complementarios incluyen el reembolso por la circuncisión no médica”, inform[o Zilveren Kruis.

René van Rijckevorsel, editor del semanario conservador Elsevier, escribió en Twitter que Zilveren Kruis está alentando la mutilación genital femenina. Después que Zilveren Kruis aclaró que su seguro cubre sólo a los hombres, van Rijckevorsel dijo que considera a esto, también, “una mutilación”.

Pero en su declaración, Zilveren Kruis sugirió que su cobertura anima a los padres a que el procedimiento se lleve a cabo de manera higiénica y en clínicas con licencia.

El blog de noticias de derecha GeenStijl, que cuenta con 2 millones de visitas al mes, escribió que Zilveren Kruis se está moviendo en el nicho que hasta hace poco estaba ocupado sólo por compañías de seguros especializadas que atienden específicamente a los musulmanes. Zilveren Kruis comenzó a incluir la circuncisión no médica de los niños en algunos de sus planes en 2014.

En el norte de Europa, la circuncisión no médica de los niños está siendo atacada por críticos que la ven como una influencia extranjera por musulmanes y por progresistas que dicen no oponerse a tales influencias per se, pero consideran que esta costumbre particular viola los derechos de los niños.

Alrededor de la mitad de los judíos holandeses no practican la circuncisión en sus hijos, según una encuesta realizada en 2009 por la comunidad.

El rabino jefe holandés Binyomin Jacobs dijo que la inclusión de Zilveren Kruis de la circuncisión “está claramente destinada a beneficiar a los musulmanes, no a los judíos”, ya que los mohalim realizan la circuncisión de forma gratuita.

La decisión de Zilveren Kruis, dijo Jacobs, de ofrecer un reembolso no afecta a los judíos, pero es una “cosa positiva” para la sociedad porque ayuda a evitar los riesgos para la salud en las circuncisiones musulmanas, que a veces son realizadas por parientes no cualificados.