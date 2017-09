“Hezbollah tiene diez mil combatientes en Siria listos para atacar a Israel”, asegura un comandante

Hezbollah tiene más de diez mil combatientes en el sur de Siria listos para entrar en acción contra Israel, afirmó un comandante del grupo terrorista islámico chií libanés.

“Hezbollah tiene más de diez mil combatientes desplegados en el sur de Siria. Hezbollah es un ejército de infantería, cohetes, tanques y fuerzas de elite”, aseguró el oficial de la organización Hezbollah, patrocinada y armada por Irán, al portal de noticias Middle East Eye. El comandante de Hezbollah afirmó que los combatientes del grupo fueron desplegados en áreas alrededor de las Alturas del Golán, y que ha sido construidos túneles y bases militares para una posible confrontación con Israel. “Estamos operando como lo hacemos en el sur del Líbano; pero por supuesto de una manera velada”, expresó. El comandante manifestó, refiriéndose a la tregua en el sur de Siria bajo los auspicios de Rusia y Estados Unidos, que “el plan de desescalada es mejor para nosotros. Estamos trabajando con más libertad; no hay más bombardeo”. El comandante afirmó que la próxima guerra con Israel podría empezar en Siria pero “lo que realmente importa es donde terminaremos, ¿será en Natanya, Haifa y Kiriat Shmona?”. Recientemente, un avión no tripulado de Hezbollah, de fabricación iraní, fue derribado en las Alturas del Golán por un misil Patriot israelí disparado de las baterías ubicadas en Tzfat (Safed), en el norte de Israel. El dron fue interceptado cuando cruzó la “Línea Bravo” que marca la frontera siria y el ingreso a la zona desmilitarizada lindante con Israel. El portavoz militar señaló que el avión no tripulado despegó desde una base militar siria en Damasco y que aparentemente estaba realizando operaciones de reconocimiento. No quedó inmediatamente aclarado si estaba armado.