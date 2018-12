“Hezbollah evita los bombardeos israelíes flameando banderas rusas”

Moscú ha dado luz verde a los integrantes del grupo terrorista chií libanés Hezbollah y a otras milicias chiís pro-iraníes para que operen en el territorio sirio portando banderas rusas, para protegerse de eventuales ataques aéreos israelíes, señala un informe del diario ruso Kommersant.

Las banderas rusas se han multiplicado velozmente en el territorio sirio. Han sido recientemente observadas cerca del aeropuerto militar en la ciudad siria de Hama, donde instalaciones iraníes han sido atacadas en el pasado. Han sido vistas en las ciudades de Homs e Idlib, como así también en el desierto sirio.

El martes pasado, una delegación militar israelí fue desairada, en Moscú. Aparentemente, los oficiales rusos, se muestran reluctantes a olvidar el derribo de un avión militar espía por parte de las defensas aéreas sirias durante un ataque de la Fuerza Aérea israelí contra objetivos iraníes en la provincia siria de Latakia, a mediados de septiembre. Los militares rusos continúan culpando a la aviación israelí por el incidente.

Según el reporte, Israel se quejó a Rusia por las banderas rusas vistas en las instalaciones y convoyes de Irán y sus aliados en Siria, poco antes de la visita de la delegación militar israelí a Moscú.

El líder de la oposición siria, coronel Petach Hassan, aseveró que los iraníes prometieron coordinar con los cuarteles militares rusos en Latakia a cambio de protección para las milicias aliadas a Teherán que operan en Siria.

La Oficina del Primer Ministro en Jerusalén realizó frenéticos esfuerzos para lograr que los militares rusos aceptaran recibir a la delegación israelí.

Aunque el presidente ruso, Vladimir Putin, cedió a la presión del primer ministro, Biniamín Netanyahu, para que Moscú reciba a la delegación militar israelí; los rusos no parecen ansiosos de resolver la crisis sobre el avión derribado, según el diario Yediot Aharonot. Una prueba de ello es que el jefe de la Dirección de Operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel, el general Aharon Haliva, que encabezada delegación militar israelí, no se reunió con su homologo ruso sino con el segundo de su homólogo, general Vasily Trushin, que está a punto de terminar su mandato y no está actualmente involucrado en el conflicto en Siria.

“Trushin es el único en contacto regular con Israel”, apuntó un alto oficial israelí al rotativo.

Como si esto fuera poco, los rusos fijaron la fecha del encuentro sabiendo de antemano que su jefe de operaciones militares, el jefe del Estado Mayor, el ministro de Defensa y gran parte del alto mando ruso no estaría en el país durante la visita de Haliva.

Asimismo, los rusos están obstinados con su rechazo a alcanzar un acuerdo con Israel sobre el asunto.

“Nuestra posición permanece inalterable. El daño caótico ocasionado a la infraestructura siria por parte de la Fuerza Aérea de Israel, bajo el pretexto de la amenaza iraní, es inaceptable para nosotros”, declaró una alta fuente del Ministerio de Defensa ruso de cara al encuentro del martes pasado.

Tras el encuentro, los oficiales rusos emitieron una breve declaración subrayando que no se había acordado nada en concreto, más allá de que ambas partes continuarán manteniendo discusiones sobre la coordinación de seguridad en Siria.