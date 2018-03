Hefetz: “La esposa y el hijo de Netanyahu pueden influenciarlo en cuestiones de Defensa”

El ex asesor de medios del primer ministro, Biniamín Netanyahu, Nir Hefetz, firmó un acuerdo con la Fiscalía para declarar como testigo del Estado en contra de su ex jefe. Hefetz dijo a la policía que Netanyahu era muy influenciable por su esposa, Sara, y su hijo, Yair.

“Las decisiones en la Residencia del Primer Ministro eran estrafalarias. Altos oficiales de defensa tomaban una decisión; pero luego Yair le gritaba, Sara hacía una escena y él cedía”, contó Hefetz a los investigadores, según el diario Yediot Aharonot.

“Bibi (Netanyahu), inspirado e influenciado por su hijo, Yair, ha mostrado una carencia de responsabilidad nacional y tomado decisiones que dañaron el interés nacional y la seguridad del Estado de Israel”, relató Hefetz a sus asociados.

“Yair también dañó a su padre y al país; es por eso que me fui (en octubre de 2017). Simplemente, él no podía soportar la presión de su familia. Me di cuenta que la era de Bibi había terminado, que iba a ser imputado conmigo o sin mí”, añadió.

Hefetz alega que las decisiones influenciadas por el hijo y la esposa de Netanyahu condujeron a la crisis en el Monte del Templo de Jerusalén, luego que Israel colocara detectores de metal en el acceso al sitio sagrado para incrementar la seguridad del lugar y una crisis con el Gobierno jordano tras los disparos en la Embajada israelí en Amman. Ambos eventos tuvieron lugar, meses antes de que Hefetz abandonara su puesto como vocero de la familia Netanyahu.

En el marco del acuerdo, se estima que Hefetz incriminará a Netanyahu en el caso de los regalos ilícitos (Caso 1000) y el caso Bezeq (Caso 4000). También brindará testimonio en el Caso 1270, un presunto intento de sobornar a la jueza Hila Gerstel, con su nombramiento como Fiscal General a cambio de cancelar un caso contra la esposa del primer ministro, Sara.

Un comunicado emitido en nombre del primer ministro desestimó el testimonio de Hefetz, diciendo que “los comentarios atribuidos a Nir Hefetz sobre Sara y Yair Netanyahu son absurdos. Durante más de siete años, Nir Hefetz fue excluido totalmente de recibir información de inteligencia, diplomática o de seguridad y de la toma de decisiones sobre estos asuntos. Por lo tanto, las afirmaciones que se le atribuyen carecen de fundamento”.

Los colaboradores cercanos de Netanyahu se mofaron de Hefetz diciendo que “la información más secreta de inteligencia que Nir Hefetz recibió ha sido sobre el estado de salud de Kaia”, la perra de la familia Netanyahu, que murió recientemente.

Hefetz, cuyo acuerdo con la Fiscalía le confiere inmunidad plena ante un eventual procesamiento, se une a otros dos allegados del primer ministro que también se han convertido en testigos del Estado: el ex jefe de gabinete de la Oficina de Netanyahu, Ari Harow, y el suspendido director general del Ministerio de Comunicaciones, Shlomo Filber.