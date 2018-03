Hefetz da testimonio condenatorio sobre miembros del Likud

El ex asesor de medios del primer ministro Biniamín Netanyahu, Nir Hefetz, testigo de Estado como parte de las investigaciones en el Caso 4000, entregó evidencia policial por supuesta conducta delictiva, contra cuatro miembros del Likud, incluidos dos ministros en ejercicio.

Los investigadores están compilando y examinando la totalidad del testimonio de Hefetz sobre la materia antes de elevarlo al Fiscal General, Avijai Mandelblit, quien decidirá si se debe abrir una investigación criminal contra los funcionarios.

Nir Hefetz afirmó que el trabajo que realizó con estos altos funcionarios, como parte de otros proyectos ministeriales de Salud y Protección Ambiental, se llevaron a cabo en un marco de conflicto de intereses, abuso de autoridad y nepotismo.

Los temas se relacionan con el sector inmobiliario, la regulación en el sistema de salud y un tema volátil concerniente con la protección ambiental, que sigue siendo el centro de la agenda pública.

Funcionarios y analistas fueron sorprendidos por el acuerdo y hubo quienes desconfiaron de las razones detrás de la decisión de la policía de garantizar inmunidad total a Hefetz, así como de la decisión de Mandelblit de aprobar el acuerdo. La información que Hefetz tenía sobre los funcionarios del Likud sorprendió a los investigadores y se convirtió en una de las principales razones del trato indulgente que se le ofreció.

Netanyahu acusó a las autoridades de encabezar una serie de investigaciones en su contra, sobre la base del empleo de técnicas intimidatorias para obligar a los sospechosos a calumniarlo, independientemente de la veracidad de los reclamos.

Netanyahu dijo “quiero decir algunas palabras sobre la ‘industria de los testigos de estado’. Arrestan a personas sobre las que afirman que han cometido un delito, las aterrorizan y les dicen: Tú vida se acabó, la vida de tu familia se acabó, te sacamos todo inclusive tu libertad. ¿Quieres liberarte? Hay una forma, difamando a Netanyahu. No importa si mientes. Cuando hay algo real, no se necesita un testigo de Estado y cuando no hay nada, ni siquiera un millar de testigos de estado van a ayudar”, manifestó el primer ministro.