Hamás está ganando corazones y mentes en Europa

Desafian a la OLP único representante legítimo de los palestinos

A fines de febrero, en la conferencia “Palestinos en el Extranjero” en Estambul, se reunieron con el supuesto objetivo de promover el apoyo global para los palestinos, sin embargo su propósito real era reforzar el estatus de Hamás en el ámbito internacional.

Muchos de los organizadores de la conferencia, a la que asistieron miles de árabes de todo el mundo, son de origen palestino. Pero para aquellos que siguieron de cerca lo que sucedió en Estambul, quedó claro que muchos de los organizadores y asistentes tenían algo más en común: se sabe que fueron miembros, durante décadas, de redes afiliadas a la Hermandad Musulmana en toda Europa.

Esta no fue la primera conferencia de este tipo, muchas han tenido lugar en los últimos años. Muchas de las mismas caras estuvieron presentes, incluyendo miembros actuales y pasados de la Hermandad Musulmana, a un nivel más o menos oficial y miembros actuales y pasados del Hamás.

Su objetivo común es promover la legitimidad internacional de Hamás -en Europa, África, Oriente Medio (por supuesto) e incluso en América Latina- en un intento de desafiar la posición internacional de la OLP como único representante legítimo del pueblo palestino.

Hamás, de esta manera, está estableciendo lenta pero seguramente una infraestructura global de partidarios que están proporcionando no sólo estímulo y legitimidad, sino también bastante ayuda financiera.

Rastrear los contornos de esta infraestructura aporta algunas ideas sorprendentes. Por ejemplo, Gran Bretaña resulta estar acogiendo más de esta actividad semi-oficial de Hamás y de la Hermandad Musulmana que cualquier otro país en Europa.

Un ejemplo excelente de tal actividad bajo una apariencia encubierta es la Campaña Global Anti Agresión. “Este grupo se estableció en 2003 en Arabia Saudita”, manifestó el Dr. Ehud Rosen, experto en el Islam político y la Hermandad Musulmana, que ayudó a Steven Merley, otro experto, a redactar un estudio exhaustivo sobre el tema. Merley inició un sitio web, “Global Muslim Brotherhood Daily Watch”, que informa sobre la actividad de la Hermandad Musulmana en todo el mundo.

“Fue iniciado por dos ex miembros de Al-Qaeda, ambos de Arabia Saudita, que trataron de calificar a la nueva organización como -no violenta-”, expresó Rosen. “La organización fue reanudada en Qatar en 2005, después de las objeciones del gobierno saudí a que la recibieran en territorio saudí. Su grupo fundador de 2005 incluye altos funcionarios de Hamás, incluido el líder político Khaled Mashaal, junto a representantes de otros grupos como la organización mundial de la Hermandad Musulmana, salafistas y jihadistas-salafistas. “El grupo ha celebrado muchas conferencias y emitió fatwas (es un pronunciamiento legal en el Islam, emitido por un especialista en ley religiosa sobre una cuestión específica) contra Occidente, como contra Francia después de que comenzó una acción militar en Malí”.

La Campaña comenzó a centrarse en Gaza en 2009, durante y después de la Operación Plomo Fundido, una ofensiva militar israelí destinada a detener el lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia Israel. En una conferencia celebrada en febrero de 2009, el grupo decidió convertir Gaza en un nuevo frente para la Jihad bajo los auspicios de la “Declaración de Estambul”. La declaración, firmada por 90 clérigos musulmanes de todo el mundo, incluyendo a miembros del Hamás, estableciendo que la Autoridad Palestina no es el representante del pueblo palestino, mientras que el “gobierno elegido de Hamás” era de hecho el representante legítimo.

Esta declaración atacó directamente la iniciativa de paz árabe auspiciada por Arabia Saudita, una propuesta que ofrece la normalización de los lazos entre los países árabes e Israel a cambio de que Israel salga de los territorios reclamados por los palestinos, llamándolo nada menos que “una traición probada de la nación islámica, la causa palestina y una flagrante traición al pueblo palestino”.

“Este grupo de la Campaña Global de Lucha contra la Agresión, al igual que algunos otros grupos musulmanes de toda Europa, no se llaman a sí mismos “la Hermandad Musulmana” o partidarios del Hamás, son redes de grupos dispersos por casi todo el mundo. Por su parte, los líderes de la Hermandad Musulmana afirman que su movimiento está activo en 80 países, pero desde el 11 de septiembre de 2001, e incluso antes, los grupos identificados con la Hermandad han negado cualquier conexión, dijo Rosen.

“Tomemos otro ejemplo: FIOE, la Federación de Organizaciones Islámicas en Europa”, comentó “Treinta y siete grupos diferentes en diferentes países del continente operan bajo esa organización, y a lo largo de los años han creado una imagen para sí mismos como “los representantes legítimos”, la corriente principal islámica. El grupo se conoce como IGD en Alemania y UOIF en Francia. Lo mismo ocurre en Escandinavia y casi todos lados”.

Estas redes funcionan de acuerdo con el modelo de larga data de la Hermandad Musulmana y Hamás. En cada país hay una red de organizaciones de sociedades civiles, en otras palabras, “dawa” una palabra en árabe que significa proselitismo o predicación del Islam. Estas organizaciones están dirigidas por figuras bien conocidas que dirigen “madrasas” o escuelas musulmanas; mezquitas, organizaciones caritativas que recaudan dinero no sólo para los musulmanes en Europa sino también para Hamás, e incluso asociaciones estudiantiles en todas las universidades bien conocidas de Europa. Recientemente, se han establecido grupos musulmanes de “derechos humanos” que trabajan para fortalecer el apoyo a la ideología de la Hermandad Musulmana y Hamás.

Muchas figuras prominentes de estos grupos, una vez más, operan en suelo británico. He aquí algunos ejemplos:

• Anas Altikriti, natural de Irak, es hijo de un alto funcionario de la Hermandad Musulmana. Su padre huyó del régimen de Saddam Hussein a Gran Bretaña. Él mismo nació en Irak, pero ha vivido en Londres desde que tenía dos años. Visitó la Casa Blanca hace dos años y se reunió con el presidente Barack Obama.

• Muhammad Sawalha, de origen palestino, es muy conocido por el establishment de seguridad israelí como uno de los fundadores del ala militar de Hamás en Cisjordania.

• Zaher Birawi, ex agente de Hamás en la Franja de Gaza, fue uno de los portavoces de la flota Mavi Mármara y ha estado involucrado en otras flotillas

• Essam Yusuf Mustafa, es un ex miembro del ala política de Hamás, al menos de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Mustafa, uno de los organizadores de la última conferencia en Estambul, está en el Consejo de Administración de otra organización, Interpal, que fue declarada por los Estados Unidos como una organización de apoyo al terrorismo en 2003. Tanto Birawi como Mustafa viven en Gran Bretaña

Mustafa era líder de un grupo llamado Coalición de la Caridad (también conocido como la Unión del Bien), que recaudó dinero para Hamás a principios de los años 2000 y obtuvo el apoyo espiritual de Yusuf al-Qardawi, el principal clérigo sunita y miembro de la Hermandad Musulmana. El grupo turco IHH (La Fundación con sede en Estambul para los Derechos Humanos y las Libertades y la Ayuda Humanitaria (IHH) es una ONG islámica de caridad), que fue uno de los organizadores de la flota del Marmara, también formó parte de la Coalición de Caridad. Hay otros, dentro y fuera de Gran Bretaña: Ismail Patel, jefe del grupo Amigos de Al-Aqsa; Daud Abdullah, originario de Grenada, ex miembro del Consejo Musulmán de Gran Bretaña, que ayuda a operar un sitio de noticias que adopta una postura pro-Hamás y la hermandad pro-musulmana; Azzam Tamimi, un palestino que es el director general de la estación de televisión Alhiwar, que opera desde Londres y se considera explícitamente pro-Hamás (Zaher Birawi alberga un programa en la estación); El egipcio Ibrahim el-Zayat, actualmente residente en Alemania, que se considera una figura clave en las relaciones financieras de estas redes e Ibrahim Munir Mustafa, también egipcio de nacimiento, quien preside la organización internacional del movimiento de la Hermandad Musulmana y vive en Londres.

Rosen, que lleva siguiendo estos nombres desde hace bastante tiempo, dijo que hay una distinción entre los miembros de la Hermandad Musulmana Oficial, como ser los que operan en Egipto y las redes que se cree que se identifican con ellos. Estos son en efecto grupos que surgieron de los antiguos miembros de la Hermandad Musulmana que huyeron de Egipto en la década de 1960 y se establecieron en Europa.

Estos grupos fueron fundados sin órdenes directas de la Hermandad, sin una estructura de mando centralizada o un comandante prominente, explicó.“Pero hay redes definidas aquí, con grandes nexos, como Londres o Alemania. Ellos colaboran con la Hermandad Musulmana oficial y con Hamás. El lugar de Hamás en la enorme organización conocida como la Hermandad Musulmana global está creciendo ahora”, manifestó.

“Hamás es la carne y la sangre del movimiento y quiere tomar el control de la OLP. Esta es la razón por la que su actividad global ha adquirido una nueva importancia. La organización palestina está tratando de reinventarse, con una nueva plataforma y una dirección supuestamente más moderada, pero siguen siendo la misma organización. Toda la cuestión del Movimiento del BDS se beneficia de esta infraestructura islamista y reciben asistencia de organizaciones identificadas con Hamás o la Hermandad Musulmana”, dijo Rosen. “Y hay una conversación persistente sobre Khaled Mashaal, el líder del ala política de Hamás, reemplazando a Ibrahim Munir como presidente de la organización internacional del movimiento de la Hermandad Musulmana”.