Hamas crea una nueva fuerza para luchar en Gaza

Fuente: Jerusalem Center for Public Affairs. Por: Yoni Ben Menachem

En las últimas dos semanas Hamas ha creado una nueva unidad llamada ” Unidad de Despliegue Nocturno”, cuyo objetivo es atacar durante la noche a los soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) desplegados en la frontera de Gaza, y así romper con la rutina de finalizar los incidentes fronterizos al anochecer, o que éstos ocurran en un solo día de la semana.

Sunday night a barrage of incendiary balloons was launched east of Rafah towards #Israel |i border communities. #Gaza pic.twitter.com/avYww6rOGQ

Leyenda: El domingo por la noche se lanzó un aluvión de globos incendiarios hacia las comunidades fronterizas israelíes, al este de Rafah.

La unidad ya ha comenzado a actuar intentando abrir una brecha en las vallas fronterizas, lanzando globos incendiarios contra las comunidades israelíes cercanas a Gaza, lanzando explosivos, colocando artefactos explosivos improvisados (IED por sus siglas en inglés), quemando llantas y activando sirenas.

La creación de la nueva unidad es parte de la decisión estratégica de Hamas para reanudar los incidentes en la frontera, luego del fallo de las negociaciones auspiciadas por Egipto para asegurar la calma. La táctica forma parte de la estrategia para presionar a Israel para que elimine el bloqueo de la Franja de Gaza.

Great example of #IDF flare in action overnight revealing Palestinian unit operating at the border. #Gaza #Israel pic.twitter.com/I9cyIVCgVf

— Joe (@Jtruzmah) September 16, 2018