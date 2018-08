Hamas ataca Beer Sheva con un cohete, por primera vez desde la guerra de Gaza en 2014

Un cohete aparentemente de tipo Grad lanzado por los terroristas palestinos que controlan la Franja de Gaza explotó en la ciudad de Beer Sheva, la ciudad más grande del sur de Israel, también la llamada “capital” del desierto del Négev.

Beer Sheva se encuentra a más de 40 kilómetros de Gaza, y es la primera vez que es atacada desde la Operación Margen Protector, la guerra contra Hamás en Gaza, en 2014.

No se registraron heridos ni daños materiales en el ataque.

Los grupos terroristas de Gaza han lanzado más de 180 cohetes y proyectiles de mortero contra las ciudades y comunidades del sur de Israel desde el miércoles por la noche.

El Ejército de Defensa de Israel indicó que tiene intenciones de desplegar unidades adicionales de la batería Cúpula de Hierro en el sur tras las evaluaciones de que Hamás podría tratar de ampliar el rango de ataque con cohetes de mayor alcance.

El Gabinete de Seguridad tiene programado reunirse para discutir la crisis a las 18:00 horas. Además el primer ministro, Biniamín Netanyahu, evaluará la situación con el titular de Defensa, Avigdor Liberman, el jefe del Estado Mayor, teniente general Gadi Eizenkot, el director del Shabak (Servicio de Seguridad General), Nadav Argaman, y el jefe del Consejo de Seguridad Nacional Meir Ben Shabat en la “Kiriá”, la sede del Ministerio de Defensa en Tel Aviv.

Fotos del lugar donde se encontró uno de los cohetes disparados a Beer Sheva

