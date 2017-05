¿Hacer cumplir la ley o perder el Néguev?

Israel deberá elegir entre lo que debe o puede resolver

Por Ariel Ben Solomon

Un reciente recrudecimiento de las tensiones entre el gobierno israelí y los beduinos del Néguev a raíz de hechos acontecidos en Umm al Hiran (Resumen del semanario Aurora al pie de esta nota) donde resultó muerto un israelí y acusado un beduino. Esto podría disuadir a la resistencia árabe o hacer que el Estado se abstenga de regular los asentamientos ilegales beduinos.

La Suprema Corte había aprobado el plan del Estado para demoler la aldea no reconocida de Umm al Hiran, al este de Hura. Umm al Hiran es un pequeño e improvisado conjunto de viviendas rudimentarias con caminos de tierra sucios y llenos de baches que sirven de rutas.

La demolición debía realizarse en etapas. El 18 de enero, las fuerzas israelíes llegaron para comenzar la primera etapa de desmantelamiento del pueblo.

Un beduino local, atropelló al sargento Erez Levi, de 34 años, en lo que las autoridades israelíes llamaron inicialmente una “embestida con vehículo”. La policía disparó contra el beduino, a quienes los beduinos y los árabes afirman que no fue un ataque terrorista sino que lo atropelló por accidente. A finales de febrero, el ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan, parecía suavizar la posición del gobierno, diciendo que se presentaría una disculpa si la investigación revelara que no era un ataque terrorista.

Los diputados árabes, las ONG de izquierda y el liderazgo beduino local han decidido resistir las medidas tomadas por el Estado para regular los cientos de asentamientos ilegales beduinos en el Néguev.

El jefe de la Lista Conjunta Árabe, diputado Ayman Odeh, publicó un artículo en The New York Times el 13 de febrero titulado “Israel Bulldozes Democracy”. En él, afirmó que sólo hay 35 aldeas no reconocidas, cuando en realidad hay muchas más. Odeh, al igual que algunas ONG, proponen que el Estado reconozca todos los asentamientos ilegales.

En 2013, el Estado abandonó el proyecto de ley formal Begin-Prawer*, que buscaba una solución de compromiso que incluía el reconocimiento de la mayoría de los asentamientos beduinos ilegales. La estrategia del gobierno desde entonces ha sido negociar familia por familia para alentar a los beduinos a trasladarse a las ciudades legales existentes. Según el informe del Contralor del Estado de mayo de 2016, un tercio de los aproximadamente 200.000 beduinos viven en asentamientos ilegales. El problema va a empeorar ya que la población es una de las que más rápido crece en el mundo: se duplica cada 15 años.

El 12 de febrero, el Estado anunció su último impulso para integrar a la población beduina, un plan quinquenal de 3 mil millones de shékels para desarrollar el sector beduino.

La cultura nómada de los beduinos ha sido de rebeldía contra la autoridad y la soberanía de cualquier lugar en el que se encuentren y al mismo tiempo se gradúa de acuerdo a las necesidades de cada tribu, dependiendo en parte de las alteraciones climáticas, en este caso Israel no es la excepción de la conducta beduina. Israel está tratando de llevar a cabo lo que podría ser una tarea demasiado ambiciosa de ingeniería social al invertir grandes recursos en la modernización de los beduinos. Una cosa es hacer cumplir la ley y reubicar a los beduinos en los asentamientos reconocidos y otra muy distinta conseguir que funcione en términos de alterar su cultura tribal y patriarcal y de integrarlos en la sociedad israelí.

El objetivo es conseguir que los beduinos vivan en ciudades de alta densidad como hacen los judíos en Petaj Tikva, con apartamentos de 100 metros, con funcionamiento de los servicios de la ciudad y transportes. Los beduinos locales manifestaron al autor de esta nota que es contra su cultura vivir en pequeños apartamentos y sin extensiones de tierra.

Clifford Geertz, el antropólogo estadounidense, escribe en The Interpretation of Cultures (La interpretación de las Culturas): “Para contemplar la idea de que la diversidad de la costumbre a través del tiempo y el espacio no es una mera cuestión de vestimenta y apariencia, escenarios y máscaras cómicas, es también para poder contemplar la idea de que la humanidad es tan diversa en su esencia como en su expresión”.

En otras palabras, existen verdaderas diferencias culturales que Israel está tratando de balancear en proyectos de desarrollo. Los límites del objetivo de integración de Israel deben abordarse de manera realista. Desafortunadamente, el país parece estar cayendo en una trampa según Geertz, acerca de la manipulación de estadísticas estatales y el anuncio de nuevos presupuestos que demuestren que sus planes de desarrollo están funcionando.

“Asimismo, este problema estrechamente relacionado con el extraño hecho que de acuerdo con el censo de 1941 de la India había 25 millones de aldeas tribales, pero en 1951 el censo indicó solamente 1.7 millones.

Amichai Yogev, director del sur de la ONG Regavim, que monitorea de cerca la edificación beduina ilegal y se describe a sí mismo como, buscando hacer cumplir el imperio de la ley, ofrece una opinión diferente. En su opinión el modo de vida beduino se está modernizando a medida que se están moviendo de las tiendas a los hogares y el estado no está de hecho, errado al hacer este esfuerzo. Reconoció las dificultades culturales, pero dice que si el Estado logra reubicar a los beduinos en las ciudades legales, “la situación sería mucho mejor de lo que es ahora y especialmente por la calidad de vida que los mismos beduinos podrían recibir. Además, el país no tiene suficientes tierras como para permitir que los beduinos se establezcan en cualquier lugar”, Regavim estima que hay más asentamientos beduinos ilegales en el Néguev hoy que los 1.700 reconocidos por el gobierno.

¿La reubicación de los beduinos en las ciudades modernas sucederá al grado imaginado por los políticos gobernantes del país? Este objetivo será obstaculizado por los esfuerzos de los radicales nacionalistas árabes y del Movimiento Islámico infiltrándose entre los grupos tribales y cooptarán el conflicto beduino como herramienta contra el Estado. Para ellos, la cuestión beduina es sólo otro frente en la lucha entre Israel y los palestinos.

Sin embargo, dejando las infiltraciones radicales de lado, no debería ser demasiado difícil para el Estado negociar con los generalmente beduinos pragmáticos y no ideológicos.

Yair Maayan, jefe de la Autoridad de Desarrollo y Establecimiento Beduino en el Néguev, le confió al autor de la nota que: “El Estado no se dará por vencido en esta cuestión y está duplicando el número de inspectores. Maayan es optimista de que el gobierno será capaz de evacuar todos los asentamientos ilegales y persuadir a los beduinos para entrar en las ciudades modernas legales dentro de seis a ocho años.

Mientras el gobierno cree que será capaz de hacer cumplir la ley, las metas de política de Israel para el Néguev necesitan un pensamiento más profundo. ¿Está el Estado dispuesto a continuar evacuando los asentamientos ilegales uno por uno, con lo que servirían posiblemente como otra posición más de los beduinos radicalizados y sus partidarios políticos árabes? Más allá de la reubicación, ¿cuál es el objetivo de integrar a los beduinos en la sociedad? Los programas de integración no han tenido gran éxito con la población musulmana árabe en general, que continúan identificándose principalmente como palestinos o musulmanes y no como israelíes.

Yogev predice que el éxito de la política de reasentamiento de Israel será mayor si los beduinos rechazan la interferencia de los árabes del norte. “El Partido Balad y el Movimiento Islámico realmente no se preocupan por el bienestar de los beduinos, pero están acaparando el conflicto para sus propios intereses políticos”, expresó. Señaló que otros pequeños asentamientos fueron evacuados sin mucha fanfarria porque los políticos árabes no habían tomado una posición pública como lo hicieron en Umm alHiran. La resistencia violenta que ocurrió en Umm al Hiran podría ser un ejemplo de lo que está por venir, pero Israel no cederá al miedo. Debería seguir haciendo cumplir la ley y negociar con las familias beduinas, pero seguir siendo realistas sobre el éxito a largo plazo y los objetivos idealistas de la empresa. Si no lo hace, dejará el Néguev sumido en una anarquía.

Fuente: BESA Center

Ariel Ben Solomon es un escritor independiente sobre Oriente Medio y un candidato de doctorado en estudios de Oriente Medio en la Universidad de Bar-Ilán. Es ex corresponsal de Oriente Medio en “The Jerusalem Post”.