Guatemala: estudiantes propalestinos califican de “sionista colonialista” a secta judía antisionista

Grupos pro-palestinos en Guatemala calificaron a la secta ultraortodoxa antisionista Lev Tahor como “sionista colonialista”.

El polémico grupo ultraortodoxo, conocido como la secta “talibana judía” –por el uso femenino de burkas negras – que actualmente reside en Guatemala, se ofendió mucho al ser calificada de “sionista”.

La organización pro-palestina Estudiantes por la Justicia para Palestina publicó una declaración junto con otros grupos que condenan los “esfuerzos de colonización” de la controversial secta ultra-ortodoxa Lev Tahor en Guatemala. También insistió en que el grupo es sionista, a pesar de que la propia secta rechaza la existencia del estado judío.

“Reconocemos que toda obra antisionista también debe ser anticolonial, y que la comunidad de Lev Tahor no puede ser antisionista, debido a su presencia amenazadora y su falta de respeto hacia los pueblos indígenas”, dice la declaración. Aquellos que firmaron la misiva, “reconocen las conexiones entre el sistema colonizador que desplaza, priva a los palestinos y mata a los palestinos y el genocidio en curso de los pueblos indígenas de Abya Yala”.

La secta Lev Tahor fue fundada por un israelí, Shlomo Helbrans, en la década de 1980 y es en realidad ferozmente antisionista, rechaza el Estado de Israel y predica que la tierra prometida judía sólo puede ser establecida por Dios, no por los hombres. El grupo evita la tecnología y sus miembros femeninos usan túnicas negras de la cabeza a los pies, dejando sólo sus rostros expuestos, llevando a la secta a ser apodada el “talibán judío”. Se estima que está formada por 500 miembros, muchos de ellos niños.

La declaración del 27 de abril, difundida en los medios de comunicación social invitando a más grupos e individuos a firmar, declara que los “pueblos indígenas” tienen el “derecho a defender sus tierras contra cualquier forma de invasión, colonialismo, capitalismo, neocolonialismo, prácticas violentas que violan sus derechos”.

Y continúa: “Rechazamos la influencia violenta y colonizadora y la presencia del sionismo en Guatemala y en toda la tierra indígena. Denunciamos la sentencia del ex alcalde Rodolfo Pérez y pedimos que se ponga fin de inmediato a investigaciones y posibles cargos”.

La declaración se refiere a una sentencia del 3 de abril, cuando el ex alcalde de la pequeña ciudad de San Juan La Laguna en el oeste de Guatemala fue condenado a un año de prisión por usar la “coacción” para expulsar a los miembros de Lev Tahor de su ciudad.

La secta ultraortodoxa fue expulsada del poblado en 2014 después de disputas religiosas con los mayas católicos. Los residentes estaban resentidos por el comportamiento de los miembros de la secta, que se negaron a saludar o tener contacto físico con alguien fuera de su comunidad. Lev Tahor había mantenido una pequeña presencia en San Juan La Laguna, un pueblo a unos 90 kilómetros al oeste de la ciudad de Guatemala, durante unos seis años, pero se expandió considerablemente después de que un gran contingente de la secta llegó de Quebec quejándose de persecución por parte de las autoridades canadienses, acusados de abuso y abandono infantil. Después de la expulsión, el grupo se trasladó a Oratorio, un pueblo a 30 millas al este de la ciudad de Guatemala.

Los líderes de Lev Tahor han acusado que su tratamiento por parte de las autoridades guatemaltecas se debe al antisemitismo.

La declaración de los Estudiantes por la Justicia para Palestina rechaza esta afirmación, sosteniendo que “estas acusaciones falsas no sólo perpetúan el colonialismo de los colonizadores y el genocidio contra Pueblos Originarios, sino que son particularmente peligrosas en un momento en que la convergencia del nacionalismo blanco y el sionismo pone en peligro simultáneamente a las poblaciones indígenas de Mesoamérica y a través del mundo y elimina el apoyo y la atención necesarios para defender a los judíos de todo el mundo contra la verdadera violencia antisemita. Alentamos una solidaridad reafirmada y la construcción de un movimiento descolonial internacional que apoye a los pueblos indígenas y busque deconstruir todas las formas de poder de los colonos”.

Con el fin de contrarrestar las acusaciones y defenderse, el ferozmente anti-tecnológico grupo Lev Tahor abrió una cuenta en Twitter para refutar la declaración de los estudiantes propalestinos, diciendo que ser calificados como sionistas es una grave ofensa, y que los miembros del movimiento participan en marchas contra el sionismo que “persigue a los árabes y judíos religiosos auténticos”.