Con la tasa de desempleo de Israel sólo un 4,2% – la más baja en décadas – no puede sorprender que la compañía estatal de electricidad fue eliminada de su puesto como el mejor empleador del país en 2017 por el gigante de la tecnología Google, reveló el periódico TheMarker en su encuesta anual de los mejores empleadores de Israel.

Con su sindicato políticamente poderoso y su casi monopolio en la generación de energía, la compañía estatal ofrece a sus 13.000 empleados el tipo de seguridad laboral que otros sólo pueden soñar, así como salarios casi tres veces el promedio nacional.

Pero Google Israel, que fue incluido en el ranking de TheMarker sólo en 2012 y fue No. 2 en cada uno de los dos años anteriores, ofrece un generoso salario y beneficios, así como un ambiente de trabajo más desafiante. Y Google no estaba solo; las compañías de alta tecnología ocuparon cuatro de los 10 primeros lugares.

El resto de los diez primeros fue ocupado por dos compañías de defensa (Israel Aerospace Industries y Elbit Systems), un banco (Leumi), un fabricante de medicamentos (Teva Pharmaceuticals) y una empresa de alimentos (Strauss Group).