Ganor acusa a Shimron de cobrar 20% por el acuerdo de los submarinos

David Shimron, abogado, primo y confidente del primer ministro Biniamín Netanyahu, se enfrentó al testigo del estado Miki Ganor en un enfrentamiento policial por el caso de los submarinos, durante el cual Ganor afirmó que Shimron no se comportó como abogado, sino como cabildero que promovía un trato para sacar provecho.

“Tú celebraste reuniones conmigo y con otros para promover el acuerdo. Se suponía que debías obtener el 20 por ciento de las ganancias”, acusó el testigo estatal a Shimron.

Inmovilizado, Shimron negó la acusación. “Eso no es cierto, no hubo tal acuerdo”, replicó.

El caso de los submarinos alega que altos funcionarios militares y gubernamentales israelíes recibieron pagos ilegales de la compañía alemana ThyssenKrupp, que suministró los seis submarinos para las Fuerzas de Defensa de Israel, con la intención de influir en las licitaciones para construir buques de superficie y submarinos para la armada israelí a favor de la compañía.

El enfrentamiento entre Ganor y Shimron, duró varias horas y se dice que fue reservado.

Después de firmar un acuerdo de testigo estatal, Ganor les dijo a sus interrogadores cuán significativa era su relación con Shimron. “Tú has tenido más y más reuniones, como aquella con el embajador alemán en el restaurante Yaffo Tel Aviv del chef Haim Cohen. Hablamos sobre promover el acuerdo allí”, dijo Ganor.

Shimron no negó que la reunión tuviera lugar, pero respondió: “No promovimos ningún acuerdo”.

“Prometiste promover el trato con los alemanes por mí. Podías ganar con eso”, afirmó Ganor. Shimron negó esta acusación también.

Ganor continuó alegando que Shimron trabajó para promover el acuerdo como confidente del primer ministro. “Se suponía que debías resolver cualquier problema que pudiera surgir. Hemos celebrado varias reuniones en Jerusalén con diferentes personas. No fuiste en tu posición como abogado, fuiste para promover el trato”, afirmó.

Ganor también se vio confrontado con el abogado y confidente del primer ministro Netanyahu Isaac Molcho, aunque se trató de una reunión más corta y menor, en la que confirmó haber encontrado a Ganor varias veces cuando llegó a las oficinas de Shimron. “Se suponía que Molcho debía hacer el trabajo con los alemanes”, afirmó Ganor.

Molcho (72) es el compañero de Shimron y los dos se consideran los consejeros y confidentes más cercanos de Netanyahu.

La relación entre los tres data de hace décadas. Molcho es parte de una prominente familia de Jerusalén y conocía al primer ministro desde que este último era un niño. Después de la Guerra de los Seis Días, Molcho se casó con Shlomit Shimron, hija del importante abogado Erwin Shimron y hermana de su compañero David.

Recientemente se supo que Molcho renunció a su puesto como enviado del primer ministro. Las fuentes en la policía presumen que esta decisión estaba relacionada con su sospecha que la investigación podría llegar a él eventualmente.