Galería Hajavá: “XLove”, porqué el tamaño no importa

En la Galería Hajavá, de la calle Nejoshet de Holón, se esta presentando un exposición titulada “XLove” que pone la fuerza y ​​la presencia de la nueva mujer “de gran tamaño” en el centro de la escena.

Con la participación de las mejores creaciones de 32 diseñadores de la moda, textil, de la comunicación visual, de la imagen, del papel, de la fotografía, de la ilustración, todos ellos tienen la intención de hacer actual el concepto y el lugar de la mujer en la sociedad moderna. Una mujer de gran tamaño, que se sube al escenario, que no se disculpa por su existencia y no se adapta al ideal de la belleza (delgado). Las curadoras son Ilana Carmeli-Lanner y Gala Rachmilevich. La muestra se realiza celebrando el día de la mujer y estará abierta hasta el 30 de abril y con entrada gratuita. Merece una visita.

Sobre el tema nos dicen que sabemos “que el tamaño no determina”, pero en la sociedad actual los estudios muestran lo contrario. Aunque las estadísticas indican que más del 60% de las mujeres mayores de 20 en Israel se consideran de gran tamaño, y que están siendo objeto de discriminación en materia de empleo, social y de moda.

La mayoría de las tiendas y diseñadores de moda exhiben colecciones para el tamaño promedio de la mujer israelí. Muchas mujeres son en gran medida “no representativas” y no son aceptadas en los diversos proyectos y las “niñas grandes” son boicoteadas. El sistema de salud, el mundo de la moda y el mundo de la publicidad aún santifican la delgadez. Parece que a la sociedad le resulta difícil aceptar el poder femenino como una fuerza poderosa y dominante, que ya es mucho más grande que XL.

La muestra “XLove” exhibe el concepto de la mujer moderna en la sociedad y trabaja para emponderarlo. No más pequeña, humilde y detrás del hombre, sino una mujer con presencia, ubicada en un gran plano, que no debe disculparse por su existencia y no debe adaptarse al formato ideal de belleza. Porque el tamaño no importa, y en lugar de discriminación, es hora de amor. La exposición está diseñada para mejorar este diálogo de la imagen corporal y lo presenta como símbolo de fuerza y ​​no de debilidad.

Entre los artistas participantes: Sasson Kedem (diseñador de moda y artista), Yaron Minkowski (diseñador de moda y artista multidisciplinar), Gil Goren (artista urbano), Ilana Efrati (diseñadora de moda y artista), Amnón Illouz (diseñador gráfico), Itamar Sagi (artista textil y moda), Edith Kaplan (artista textil), Meirav Cohen (arquitecto y artista del papel), Sima Levin (diseñadora y artista del papel), Dalia Bar-Or (historiadora, diseñadora y conferenciante), Mimi Ziv (artista, diseñadora y docente), y Zeev Engelmayer, artista plástico y cómico.

Fotos De Tom Zoeili