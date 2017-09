Gal Gadot salvó el verano de Hollywood

En un momento de crisis económica en Estados Unidos y en que el presidente Trump declara la limitación de la inmigración, la estrella que hizo más para salvar los márgenes de beneficio de Hollywood es una israelí. Gracias a Gadot y su personaje Wonder Woman, Warner Bros. recaudó más de 800 millones de dólares en todo el mundo a partir de la película de la superhéroe.

La película sigue apareciendo en muchos países y podría superar la película de mayor recaudación del año pasado, “Star Wars: Rogue One”, que recaudó ganancias de más de mil millones de dólares en todo el mundo.

Gadot merece su éxito en Hollywood y es difícil no deleitarse cuando una actriz o actor israelí se convierte en un éxito internacional. Sin embargo, los críticos señalan que “Wonder Woman” ilustra la profunda crisis creativa que Hollywood experimenta. Según ellos, se trata de una película de cómic confusa, larga hasta el punto de ser aburrida, con una trama generalmente ridícula y poco creíble.

En un momento en el que los espectadores prefieren consumir series de TV de alta calidad o esperar hasta que las películas estén disponibles para streaming o descarga, Hollywood insiste en adherirse a los nombres de marca, reacios a invertir en películas que no están basadas en grandes historias.