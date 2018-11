Fuerte, violento, thriller psicológico “Jusqu’a la garde”

Fuerte, violento thriller psicológico MISHMORET (Francia, 2017) Dirección y guión: Xavier Legrand Es este el primer largometraje del cineasta y la sorpresa fue que en el festival de Venecia se le otorgara el premio a la mejor dirección a un cineasta novel. Cierto que no es su primera incursión detrás de la cámara de quien pasara a ser director siendo antes actor. En 2013 ya había hecho un cortometraje titulado “Antes de perder todo”, un título que podría ser adecuado para el presente film, que se titula “Custodia” y ese es el tema.

En el comienzo del film, la primera escena, estamos en un debate ante una juez respecto a la custodia de Julien (Thomas Gloria) de 12 años de edad, ya que sus padres están en trámites de divorcio. Julien ha escrito una carta donde dice que quiere estar con la madre, Miriam (Lea Drucker) y da a entender que no quiere tener nada que ver con su padre, Antoine (Denis Menochet) y la deliberación tiene lugar con los padres acompañados por sus respectivas abogadas.

El matrimonio tiene otra hija, Josephine (Mathilda Auneveux), que no es parte del trámite porque está por cumplir 18 años de edad convirtiéndose en independiente, no quiere tener nada que ver con su padre y Antoine no puede influir en su decisión. Hay una referencia a un tratamiento violento de éste respecto a ella, como sostiene Miriam, pero no hay evidencias legales de tal ocasión.

Legrand fotografía esta secuencia de una manera casi documental, la cámara pasa de uno a otro de los presentes, deteniéndose a veces en la cara de quién se habla. Es una escena bastante larga y el cineasta en realidad la presenta como prolegómeno de lo que ocurrirá a continuación. La juez que tiene a su cargo el arbitraje trata de entender ambas partes de la ecuación. Es que Antoine, corpulento, es realmente una persona violenta o está en lo cierto cuando sostiene que como padre exasperado, que su esposa ha influido en sus hijos para volverse contra èl. Al poco tiempo se recibe el sorprendente fallo que resulta en una custodia compartida a medias.

Una vez que Antoine recibe esa custodia parcial, comienza a ser bastante claro que Antoine es percibido por Julien como una presencia amenazante, y eso se ve especialmente en lugares cerrados como el automóvil de aquél o algún cuarto. Antoine vive con sus padres que reciben bien a Julien, pero estallidos violentos hacen que ellos decidan sacar a Antoine de su vivienda, especialmente el padre de este que quiere mostrarle cariño a su hijo, pero son intentos fallidos.

Antoine es evidentemente un hombre que sufre por el divorcio y si bien no es una excusa perdonable para con sus actitudes, agrega una dimensión que lo convierte en un personaje ambivalente, como en una instancia en la cual se pone a llorar ante Miriam diciendo que ha cambiado entre sollozos. Miriam no quiere tener nada que ver con él pues sostiene tener derecho a saber adónde se ha mudado y cómo vive ahí su hijo.

Este vive se podría decir aterrado por su padre, las escenas de sus padecimientos se multiplican, pide permiso para asistir al cumpleaños de su hermana ya que esa fecha le toca la custodia a su padre que accede, pero hay amenazas en el aire que se sienten en la canción que Josephine interpreta como pensando o más bien temiendo la aparición del padre en ese ocasión festiva a la cual no ha sido invitado.

Gloria encarna a Julien con una cara muy expresiva que habla volúmenes sobre lo que siente, cómo se siente acosado y tristemente resignado, quisiera proteger a su madre, eso se muestra en una instancia violenta en este film que podría describirse como un thriller psicológico con un estilo naturalista. La violencia se da generalmente en el terreno psicológico más que en el físico hasta que se llega al clímax final que es impresionante y muy bien llevado por el cineasta que mezcla escenas a diferentes ritmos aumentado el efecto sobre el espectador.

Muy importante es la buena actuación, de Gloria ya se ha hablado, de todos los actores. Película, densa, fuerte, con momentos devastadores y, si se quiere, muy actual cuando se señala un día para resaltar la violencia machista y la impotencia de las víctimas ante un sistema que trata de medirse de una manera harto blanda con sus sufrimientos.■.

Por