¿Fue flagelado Jesús?

Isaac Lupa

La Facultad de Artes de la Universidad de Tel Aviv presentó una serie de conferencias con el título de “Transgredir los límites de experiencias medievales” en las pláticas se trataba de recordar la época violenta de la edad media, uno de los ponentes fue el Prof. Ivan Gerart maestro de historia en la Slovak Academy of Siences de Bratislava, dio una plática con el título de “Violencia en el cristianismo en la Europa medieval”, en resumen dijo que en esos tiempos existía una ideología o forma de pensar de la interpretación de violencia y castigo corporal, ya que se creía en el castigo como forma educativa.

A continuación, dio algunos ejemplos de violencias inexplicables en la historia, uno el acto de Moisés al romper las tablas, recuerda a Abraham cuando destruyó los ídolos de otras religiones, el consideró que eso es un acto de violencia, ya que, aunque no creas en esos santos debes de respetar religiones que no son la tuya. Esta conferencia me sirvió como base al tema a desarrollar a continuación, en el cual quiero referirme a un argumento que se viene tratando desde la época de los evangelios.

Recientemente se publicó un trabajo de Andrea Nicoletti profesor en la Universidad de Turín en el Departamento de estudios históricos. Escribe un trabajo con el título de “’¿Qué sabemos de la flagelación de Jesús”? Principia su escrito con las siguientes palabras “Los evangelios dicen que Jesús sufrió de flagelación antes de su crucifixión, pero los textos no describen el flagelo, los comentaristas modernos han especulado sobre el flagelo, han revisado las evidencias literarias greco romanas y las reliquias posteriores. Se contestan con la siguiente ¿nos acercan estas evidencias a la flagelación de Jesús, o no?”.

Dejando sin contestar la pregunta. Es una realidad que los romanos acostumbraban a dar castigos corporales a los presos, a esto se puede agregar la flagelación, todas las sanciones formaban parte del derecho penal y eran usados en todos los ámbitos, como domésticos, militares y públicos. Se han encontrado diferentes tipos de instrumentos de golpeo, tales como el más ligero era el palo, seguían látigo, correa, aguijón, vara, cadenas y para terminar el flagelo, algunos de esto eran usados por maestros en escuelas. Algunos castigos eran dados al desnudo.

Se puede encontrar una descripción muy amplia sobre el flagelo en los escritos de los diferentes escritores religiosos, y padres de la iglesia como el arzobispo Alfonso de Paleotti Este escrito en (Jn 19,1,3) “Pilatos mando a azotar a Jesús los soldados le decían “Salve Rey de los judíos” y le daban azotes y bofetadas. En una de las sátiras de Horace pide “una regla para asignar penas justas a las ofensas, que desaparezca el terrible flagelo, ya que esta causa heridas profundas y en algunos casos causó la muerte. En el 70aC Cicerón acusó al ex gobernador de Sicilia de haber golpeado ilegalmente a ciudadanos romanos.

Esta regla también fue aplicada a Judea, cuando el tribuno de Jerusalén ató a Pablo con correas para que el apóstol fuese interrogado bajo el flagelo, Pablo se opuso a los argumentos diciendo que él tenía ciudadanía romana y fue liberado, en el 68 EC. El Senado propuso que Nerón fuese golpeado con varas hasta la muerte. Recordemos que en aquella época la ley judía también castigaba con latigazos, pero tenía un máximo de 40, Flavio Josefo relata de flagelaciones llevadas a cabo en Palestina, aclarando que la flagelación fue el preludio de las crucifixiones.

Realmente poco se sabe de la flagelación de Jesús, los evangelios no aclaran nada, si fue significativa o ligera, sin embargo, los diccionarios de la pasión y la Biblia dan explicaciones claras del flagelo con muestras. Dice Nicoletti que Marcos y Mateo en sus evangelios usan un verbo en griego que describe la flagelación de Jesús, mientras que el evangelio de Juan usa un térmi

no diferente para explicar la flagelación. Se pregunta Nicoletti ¿los soldados del Pilatos usaron azotes de cuerdas, cuero, cadenas, madera o algo más? El jesuita Juan Maldonado del siglo XVI dijo que el flagelo de Jesús era una” curiosidad insana”, Vicente Ferrer en 1416 dijo que Jesús fue azotado sin interrupciones.

En representaciones artísticas medievales en ocasiones se presentaban a soldados golpeando a Jesús con dos flagelos esto se puede encontrar desde la primera mitad del siglo IX La arqueología moderna pone mucho en duda todo el tema de la flagelación y que no siempre aceptan decisiones del pasado, el investigador Vignon se dedicó mucho al tema anotando que no pudo encontrar ningún caso.

Jesús Rodríguez Viejo de la Universidad de Edimburgo recuerda en su plática que muchos han tratado el tema sobre la época medieval relacionado con el sufrimiento de los cristianos. Por mucho tiempo el hombre estaba seguro que la justicia se relazaba a base de castigos corporales, poco a poco el humano está dejando atrás este tipo de castigos.