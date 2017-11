Fue encarcelado el ex ministro de turismo Stas Misezhnikov por fraude

El segundo en firmar un acuerdo con la fiscalía en el gran escándalo de corrupción de Yisrael Beytenu es el ex ministro de turismo, Stas Misezhnikov, condenado a 15 meses de prisión y al pago de una multa de 70 mil shékels después de declararse culpable de fraude y abuso de confianza, admitiendo a las acusaciones por amiguismo político y favoritismo en las licitaciones.

El ex ministro admitió que actuó en un grave conflicto de intereses durante su período en el cargo, transfiriendo 1 millón de shékels de fondos del Ministerio de Turismo del Festival de Estudiantes Funjoya 2010, y al mismo tiempo que recomienda que los organizadores del festival emplean a Yulie Roth, con quien tenía una relación discreta y cercana.

Según la acusación, Misezhnikov promovió personalmente al festival con el apoyo del Ministerio de Turismo y exigió que el Director General del Ministerio lo mantenga al tanto de los avances en la aprobación de la financiación del festival.

El ex político no reveló su conexión con Roth, que fue empleado por el Grupo Peles (el productor del festival) siguiendo su recomendación como Ministro de Turismo y el hecho que Roth se suponía que recibiría dinero del trabajo por producciones en el festival por más o menos 100.000 shékels en salario.

La Oficina del Fiscal de Estado anunció que Misezhnikov se aprovechó de su posición pública de alto nivel y cargo para organizar empresas lucrativas para Roth y al hacerlo, ha cometido fraude y un acto de abuso de confianza que daña el público en general.