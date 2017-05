Freya Levy – Una campeona dentro y fuera del campo

Freya Levy, una joven de 21 años del Reino Unido, competirá en baloncesto para discapacitados este verano en la Macabiá N° 20 por primera vez.

A los 17 años, Freya fue diagnosticada con distrofia muscular repentina, una condición que debilita progresivamente los músculos. Freya no iba a dejar que esta noticia de alteración de la vida le impidiera ser una adolescente normal, por lo que comenzó a hacer algunas investigaciones en Internet, lo que la llevó a un club local de baloncesto en silla de ruedas, el Essex.

Desde aquí, la carrera de Freya en baloncesto en silla de ruedas se convirtió en lo que es hoy. En 4 años desde su diagnóstico y su aparición en el mundo del baloncesto en silla de ruedas, Freya ha logrado mucho, incluyendo ser seleccionada como una de las 12 personas que forman parte del programa de jóvenes líderes Michael Johnsons y ganar el oro en el campeonato europeo femenino de U25.

Los logros atléticos de Freya no son las únicas razones por las que su figura es una inspiración. A los 20 años, Freya quedó sin hogar. Debido a problemas con su contrato de vivienda, se vio obligada a separarse de su familia y mudarse. Al principio, Freya empezó a tomar turnos nocturnos en el trabajo para tener un lugar donde ir cuando ella no estuviera haciendo surf o durmiendo en su coche. Los servicios sociales no pudieron encontrar una vivienda pública accesible para sillas de ruedas y finalmente la obligaron a vivir en el único lugar accesible: una residencia para adultos mayores.

Las complicaciones de vivienda obstaculizaron su entrenamiento, y sus entrenadores decidieron que era mejor sacarla de la selección a los juegos paraolímpicos de Río. Freya explicó que al final, esta fue probablemente la decisión correcta.

A pesar de los desafíos que enfrentó, y quizás debido a ellos, Freya ha permanecido motivada y fuerte y ahora es una de las jugadoras de baloncesto de silla de ruedas líderes en el Reino Unido. Este verano será la primera vez de Freya en Israel. Ha expresado en numerosas ocasiones lo emocionada que está de representar a su país, y de ser parte de un evento multi-deportivo a una escala tan grande. Freya ha estado entrenando duro para estar en su mejor nivel de condición física para este verano, en la Macabiá N°20.