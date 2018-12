Fotografías satelitales tras el ataque en Siria: el depósito fue completamente destruido

Imágenes satelitales muestran la extensión del daño de un presunto ataque aéreo israelí en Siria, hace algunos días. Una foto muestra un enorme depósito completamente destruido, según señala la empresa de imágenes satelitales israelí que difundió el material.

Las fotografías fueron tomadas el 26 de diciembre y publicadas por ImageSat International. Allí se muestran los restos de un depósito iraní en una base de la Cuarta División del ejército sirio al oeste de la capital, Damasco. La estructura de 900 metros cuadrados parece haber sido arrasada en el ataque, señala la firma.

Sin embargo, las fotografías no muestran ninguna evidencia de un ataque en el aeropuerto de Damasco. Los reportes iniciales de los medios de comunicación especulan que un avión de carga, un Jumbo (Boeing 747) perteneciente a la empresa iraní Fars Air Qeshm, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní, había sido atacado tras aterrizar en el aeropuerto.

La aerolínea civil iraní ha sido acusada en numerosas ocasiones de ingresar clandestinamente armas para Hezbollah, una organización terrorista libanesa chií financiada y armada por Irán, y que ha combatido a Israel en la guerra del 2006. En los medios de comunicación se especulaba que el avión de carga había sido blanco del ataque.

Un oficial de seguridad israelí confirmó a la agencia de noticias Associated Press que Israel llevó un ataque aéreo en Siria, y que una serie de blancos iraníes fueron destruidos.

Fresh from #ISI oven: an image took from our #satellite few minutes ago reveals four #bomb craters in a #military vehicle parking lot, within the 4th division #camp , west to #Damascus . #Folloup #snaptasking pic.twitter.com/KCa7YIqNvs

#BREAKING: the #attacked (25 December 2018) site in the #Syrian 4th division camp is completely #destroyed. According to media reports, it was an Iranian #Fajr-5 rockets storehouse, located in an #Iranian base, only 40 km from the border with #Israel. pic.twitter.com/iPWpJDxYjn

— ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) December 27, 2018