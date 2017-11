Flug se opone a los recortes de impuestos corporativos

La gobernadora del Banco Central de Israel, Karnit Flug, se opone nuevamente al uso de los ingresos fiscales excedentes en 2017 para recortar impuestos al mismo tiempo que manifestó que si los impuestos se cortan, deberán subir nuevamente en el 2019 y estas fluctuaciones son negativas para el sector empresarial.

En declaraciones al gabinete con motivo de la presentación del marco presupuestario de Finanzas, dijo “Dado el estado del presupuesto, es evidente que una reducción de impuestos en estos momentos, es incompatibles con el cumplimiento de los objetivos fiscales para los próximos años.

Esto significa que si los impuestos se cortan ahora, es muy probable que sea necesario elevarlos en un cercano próximo. Esta fluctuación no ayuda a lograr objetivos a largo plazo que con una reducción real de impuestos se alcanzan, como por ejemplo fomentar el trabajo).

Se prevé que la recaudación de impuestos excederá los16 mil millones de shékels este año, después de la reducción de la tasa impositiva sobre los dividendos de las empresas de servicios personales que resultaron en 13 mil millones de shékels.

Se recaudaron 4.000 millones de shekels adicionales de los impuestos pagados por los accionistas israelíes en Mobileye, que se vendió a Intel por 15.300 millones de dólares.

Comentando sobre el tema, Flug manifestó “Es importante hacer notar que esta no es una razón para esperar sorpresas en la recaudación impositiva.

A pesar de que los ingresos han sido más altos que lo pronosticado para los últimos cuatro años, no fue hace tanto tiempo que los ingresos tributarios cayeron sustancialmente como resultado de la evolución de la economía global, que es absolutamente exógena y está fuera del control de los políticos israelíes.

Como parte del tema, se liberaron 3.500 millones de shékels en reservas diseñadas como mecanismo de protección exigido por Kahlon en el marco del presupuesto de dos años. El gabinete discutirá cómo se usará esta reserva en las próximas semanas.

Entre otras cosas, se mostró a los ministros datos macroeconómicos de la economía israelí. Funcionarios del Ministerio de Finanzas dijeron a los ministros que la economía israelí estaba mostrando datos sólidos.

La economía está en pleno empleo, el desempleo está en un punto bajo sin precedentes y los deciles de menores ingresos se benefician más del crecimiento de los deciles de ingresos superiores.

El Ministerio de Finanzas también declaró que, tras la ley de responsabilidad financiera que prohíbe al gobierno asignar el dinero sin tener que pagar por ello con recortes de gastos o nuevos impuestos, la tendencia se ha invertido, que se refleja en una marcada disminución en el pasivo asumido por el gobierno para el próximo años. ■