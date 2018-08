“Firmado Trump” en la Temporada de Diseño de Holón

Se abre la décima edición del evento titulado “Temporada de Diseño” en la ciudad de Holón, que como recordaremos, desde que se inauguró el importante Museo del Diseño, todas las galerías de la ciudad se dedican de una manera u otra a destacar este género artístico. Este es un atractivo proyecto con cuatro interesantes temas que se presentarán en cuatro galerías y cientos de diseñadores. Por ser visitados entre el 6.9 y el 31.12. Vale la pena visitarlas, con entrada gratuita.

En el espacio abierto de la Galería Dov Hoz, se destaca la muestra “Firmado Trump” (Signed Trump), El curador Yossi Ohayon, es uno de los principales diseñadores gráficos de Israel y ex jefe del Departamento de Comunicaciones Visuales de Bezalel, quien informa que “La exposición transforma la firma del presidente Donald Trump en imágenes y anécdotas y en mensajes especiales a través de carteles y otros diseños que les dan nuevos significados y se burlan del loco ego de Trump”.

Agrega que Trump es el hombre más poderoso e influyente de la actualidad, un hombre que tiene la firma más famosa aún que la firma de Picasso. Cada vez que Trump firma un documento, esta toma el ancho de la página fuera de proporción con lo que está escrito en el documento. Tal vez quiera decir “no importa lo que está escrito ahí, pero lo que importa es mi firma, lo que importa soy yo”. Salvador Dalí al final de su vida, hospitalizado y en deuda, vende papel blanco con su firma al final de la página.

Al mismo tiempo en la Temporada de Holón se abren otras tres exposiciones: En la galería Hankin se presenta “Memoria Colectiva” una muestra del recuerdo colectivo que presenta objetos seleccionados, de la colección del Museo de Diseño Holón, de los últimos cinco años. Como parte de los eventos de apertura se celebrará el segundo Congreso Internacional de Diseño 2018 en el Museo: “Next, Trends in Design and Branding for 2020”, con el invitado de honor Christopher Sanderson, experto mundial en investigación de tendencias, cofundador de la empresa británica “The Future Laboratory”.

En la Galería Beit Meirov, “Bereshit: Dana International” dedicada a la famosa diva israelí, que causó una revolución en la cultura popular, global y local y se convirtió en un icono, una pionera en todo el mundo. La exposición contará con artículos de moda y los sistemas de vestimenta asociados con actuaciones en Israel y en todo el mundo, incluyendo diseños de vestidos de la Eurovisión por Yaron Minkowski, Paul Gaultier, varios conjuntos de ropa de diseño Galit Levy, Danny Mizrachi. Comisario: Rafi Vazana y Dr. Guy Morag Tspelevich.

En la Galería “Hachava” la muestra “This is My Secret” (Este es mi secreto), está dedicada a la cantante Yafa Yarkoni, como icono de la moda, que fue y sigue siendo una gran influencia en la banda sonora de Israel durante la creación del Estado hasta su muerte en 2012. En todas sus actuaciones su figura llamativa era también una muestra de conjuntos de ropa y accesorios de moda que se han convertido en su marca registrada. Se muestra a la cantante como icono de la moda pero también se analiza su mundo privado. Con diseños de famosos tales como Michal Negrin, Sasson Kedem, Gideon Oberson, Dorin Frankfurt, Ilana Efrati, Gershon Bram, Yaron Minkowski. Entre otros.