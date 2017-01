Film original, inteligente, diferente

Hamifgash (Arrival, 2016, EE.UU.). Dirección: Denis Villeneuve. Guion: Eric Heisserer. Fotografía: Bradford Young. Música: Johann Johannson. Actores: Amy Adams (Louise Banks), Jeremy Renner (Ian Donelly), Forest Whitaker (Coronel Weber), Michael Stuhlberg (agente Halpern), Mark O´Brian (capitán Marks), Tzi Ma (general Shang).

El guión se basa en la “Historia de tu vida” del escritor de ciencia ficción, Ted Chiang. El título original del film es “La Llegada” pero en la versión local se habla de “El Encuentro”, por una vez la decisión de la difusora no es del todo descabellada. Es un film que toma un lugar más sutil entre las películas de exploraciones interplanetarias, como Encuentros de Tercer Tipo o Interstellares, para mencionar algunos exponentes de ese tipo de películas cuya lógica no es cien por ciento clara pero siempre tiene su interés.

Amy Adams, encarna a Louise Banks, una profesora de lingüística, divorciada, que vive sola, habiendo perdido a su hija Hannah de 12 años aquejada de una forma rara de cáncer.

En una primera escena con voz en off, Louise le habla a su hija diciendo que hay cosas que definen tu historia más allá de tu vida, como el día en que llegaron.

El hecho es que 12 naves extraterrestres han aterrizado en lugares aparentemente elegidos al azar, en el globo terráqueo.

Tienen una altura considerable con una forma de huevo suspendidos sobre el suelo. Al haber sido una experta traductora de documentos en el idioma persa, Louise es reclutada por el Coronel Weber, junto con el físico teórico Ian para viajar al estado de Montana donde se encuentra la nave espacial más próxima, para hacer contacto con sus ocupantes y el contacto con el gobierno será el agente Halpern.

Entretanto, la nave no parece causar problemas de todos modos se las ve como una amenaza causando amplia alarma, la gente se pone a comprar productos de primera necesidad acuciada por el pánico, la violencia estalla y las acciones caen.

Se declara un estado de emergencia internacional para tratar con este nuevo fenómeno, Rusia y China están sobremanera nerviosas. Para darle crédito al guión, esos factores internacionales son relegados a un segundo plano, haciendo una especie de ruidos de fondo, mientras Louise, Ian y sus escoltas militares hacen una serie de exploraciones dentro de la nave.

Esas escenas iniciales producen cierto temor pero con un toque poético porque la gravedad mínima les permite flotar a una antesala donde se abre una ventana y dos extraterrestres surgen de la densa neblina que hay adentro. Tienen forma de heptapodos, criaturas de gran masa con algo de pulpo o araña y la música que tiene un papel preponderante en todo el film, subraya esa aparición majestuosa.

Mientras Weber y Halpern quieren respuestas rápidas, Louise se niega a apresurarse explicando que ninguna comunicación puede ser exitosa sin las herramientas básicas de lengua que todavía no se tienen. Eso la devuelve en su mente al desarrollo verbal de “Hannah” a diferentes edades y crea un sentido para una interacción personal con los alienígenos.

Detrás de una barrera transparente, ellos responden a Louise con una especie de tinta que va creando jeroglíficos circulares. Al cabo de semanas de trabajo esos símbolos son decodificado en un lenguaje básico, empezando con nombres y atacando cuestiones de mayor reto sobre el propósito de los alienígenas en la Tierra. Se abordan temas de relatividad lingüística, ciencia y otros aspectos, pero aquí hay que señalar que el cineasta se niega a hablar al espectador con un aspecto intelectual y ese es uno de los aciertos del film.

Tampoco se hace demasiado hincapié en dar un mensaje sociopolítico y otros temas por el estilo. Cabe también señalar el gran logro que tiene el film en no caer en el estándar de los filmes de ciencia ficción habituales con destrucciones de ciudades, sino que se dedica a ver cómo se puede dar un encuentro con otros seres espaciales y la manera de tratar de entenderlos, suponiendo que existan.

Cierto que de esa manera se pierde la audiencia joven necesitada de tremendismo pero por otro lado hay una reflexión subyacente sobre lo que podría ser de otra manera.

Puede que la actuación de Adams le valga premios, merecidos, es una actuación emocionante de una mujer que ha aceptado su soledad y su dolor, no tratando nunca de cubrir su profunda herida. Renner tiene menos espacio pero el final es emocionante con su impacto sutil y emocional. Un film original, inteligente, con cualidades que lo hacen sobresalir en su género.