Filarmónica infantil: celebra el “Primer viaje a la luna”

La serie Filarmónica infantil, es un proyecto para niños de seis años o más y expone la generación joven a las obras clásicas y queridas de los mejores compositores. La serie incluye cinco conciertos a lo largo de la temporada que se celebran generalmente en un horario cómodo: las 17:30. Aproximadamente una hora antes de cada concierto, el público es invitado a una actividad pre-musical, incluyendo actividades en movimiento o cantando, para profundizar el conocimiento de los niños con el contenido de música y conciertos. La duración de cada concierto es de aproximadamente una hora. El próximo concierto de la serie titulado “En la luna y más allá” y será una celebración del primer viaje a la luna en colaboración con la institución “SpaceIL”, el jueves 3.1.19 en el Heijal Hatarbut de Tel Aviv.

Es este un concierto que celebra el lanzamiento de la primera nave espacial israelí a la Luna ocurrido hace 50 años, y la filarmónica dirigida por Roni Porat se presentara en con el Coro Moran, juntos llevarán a los niños y a sus padres a un maravilloso viaje musical a la luna y más allá, en el que se dará expresión musical al misterio y encanto del mundo de las estrellas y el espacio. En el programa: Primer episodio del Concierto de Brandenburgo de Bach, el Final de la Sinfonía No. 9 “Del Nuevo Mundo” de Dvorak, “Júpiter” de “Los Planetas” de Holst , The Stars,de Williams, The Moonlight de Debussy y una canción con coro de “Midsummer Night’s Dream” de Mendelssohn. Y también la pieza Brillo de estrellas de Roni Porat.

Para que los niños entren en la atmósfera, durante el concierto se proyectarán imágenes del espacio en pantallas, así como fotografías de los preparativos para el lanzamiento de la nave espacial israelí en el vestíbulo de la sala. Se ofrece un pre-concierto moderado por Naomi Faran, con la participación de su Coro Moran, que es parte del show. La “SpaceIL” fue fundada en 2011 con el objetivo de aterrizar la primera nave espacial israelí en la Luna. Junto con las Industria Aeronáutica de Israel (IAI), están desarrollando la primera nave espacial israelí para la Luna, que se espera que se lance durante el primer trimestre de 2019.