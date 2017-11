Figuras políticas y religiosas piden a Netanyahu que despida a Hotovely

Las figuras políticas y religiosas israelíes con estrechos vínculos con la comunidad judía progresista en Estados Unidos respondieron a los comentarios de la viceministra de Asuntos Exteriores Tzipi Hotovely de que los judíos estadounidenses llevan vidas “confortables” y que sus hijos no sirven en el ejército en su país.

“Es inconcebible que esta sea la cara que Israel está presentando al mundo judío”, dijo el rabino Gilad Kariv, director ejecutivo del movimiento reformista en Israel. Instó al primer ministro a despedir a Hotovely de inmediato.

El primer ministro Biniamín Netanyahu, quien también sobrelleva una tensa relación con la judería estadounidense, fue inusualmente rápido en condenar las palabras de Hotovely.

Al elogiar a Netanyahu por condenar a Hotovely, Kariv también señaló que sus declaraciones no se hicieron “en un vacío” sino que fueron “una continuación directa del comportamiento ofensivo del primer ministro hacia la judería de la diáspora”.

Najman Shai, miembro de la fuerza opositora Campo Sionista, pidió la destitución de Hotovely: “Los judíos estadounidenses estuvieron aquí antes que ella y estarán aquí después de ella”, dijo Shai, quien se desempeña como jefe de la bancada de la Knéset que promueve las relaciones de Israel con la diáspora. “No necesitan lecciones de ella sobre lo que es amor a Israel y sobre quién es judío”.

Gideon Saar, ex ministro del Likud que anunció su regreso a la política hace algunos meses, escribió en Twitter que “las palabras de Hotovely contra nuestros hermanos y hermanas en Estados Unidos son repugnantes e indignantes y exigen una disculpa inmediata”.

Yizhar Hess, director ejecutivo del movimiento Conservador-Masortí en Israel, dijo que las declaraciones de Hotovely demostraron “asombrosa ignorancia” sobre los judíos de América del Norte.

“Durante años, el ejército de EEUU no ha revisado la religión de sus soldados, y la última vez que lo hizo descubrió que los judíos estaban más que representados proporcionalmente, y eso no incluye a los muchos que vienen a ofrecerse como voluntarios”, comentó Hess, quien le agradeció a Netanyahu por haberla reprendido, pero dijo que “sería aún mejor si él le prohibiera hablar en absoluto sobre estos asuntos”.

Ron Kampeas, el jefe de la oficina de Washington para JTA (Jewish Telegraphy Agency), tuiteó que los comentarios de Hotovely de que los judíos no enviaban a sus hijos a luchar por su país son un “clásico prejuicio antisemita”. Él y otros en Facebook y Twitter notaron el hecho de que los judíos sí sirven en el ejército estadounidense, con algunos incluso citando los nombres de víctimas judías de las guerras en Irak y Afganistán.

En Facebook, un veterano estadounidense llamado Robert Levinson escribió: “Me puse el uniforme de mi país cuando tenía 18 años y no volví a quitármelo hasta que cumplí 42 años. ¿Cuánto tiempo pasó la Sra. Hotovely con el uniforme de su país?”

Una mujer llamada Ellen Rafshoon publicó en Facebook: “Los judíos prestan servicios en todas las ramas de las fuerzas armadas pero, lo que es más importante, tienen una representación desproporcionada en el servicio público, incluida la diplomacia y la inteligencia. No tienes que sostener un arma para servir a tu país”.