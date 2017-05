Festejando con Música latina, balcánica y patinaje

Chiquita Levov

Hay muchas formas de festejar el Día de la Independencia de Israel, generalmente a través del tradicional picnic, lo cual se convierte en una verdadera aventura pues se invaden todos los sitios habilitados para ello. Pero hay otras formas de celebrar, traemos tres sugerencias.

Holón: “Ice Peaks” Patinando con campeones

En este local se invita a patinar sobre la superficie de hielo en Holón en un ambiente festivo especialmente teniendo en cuenta que participará el patinador israelí que ganó el boleto a los Juegos Olímpicos de 2018, Alexei Bichenko y llegó al décimo lugar en el campeonato mundial. Ice Peaks es el patrocinador oficial del equipo israelí de atletas. Se podrá ver a la pareja Izabella Tovias y Ellia Kuchinko que representan a Israel en la categoría de danza sobre hielo. El día de la fiesta se sortearán premios entre los visitantes que lleguen vestidos de azul y blanco. Para quienes patinen se recomienda traer calcetines y ropa de manga larga. El Ice Peaks es un gran espacio cubierto que se halla en el Parque Peres de Holón, consta de una gran pista de patinaje sobre hielo, el único lugar en el país que ofrece invierno durante todo el año. Se invita a toda la familia a realizar actividades diferentes. La entrada es gratuita, pagan solo los que patinen y sus familiares pueden ver los espectáculos. El 2.5 de las 10 a las 23hs. Más datos en www.icepeaks.co.il

Fiesta al estilo del Balkan en Table Talk

Se puede celebrar en el local cultural Table Talk en estilo balcánico, con la actuación de la Orquesta “Balkan Bamachsan” amenizando la fiesta. La Orquesta es un conjunto de músicos que harán más alegre el festejo de la Independencia en Tel Aviv trayendo la música gitana en vivo, la que va desde los Balcanes hasta Grecia, en una alegre celebración de colores y sonidos que alegrarán a todos los fans y a los amantes de la música de mundo. El 1.5 desde las 20.30hs con entrada gratuita. Después del espectáculo la fiesta continuará con música de D.J. toda la noche.

Es esta una banda compuesta por cantantes y 9 músicos que tocan acordeón, saxofón, clarinete, trompetas y percusión. El repertorio de la banda está compuesto por piezas originales de varios compositores junto con los arreglos de melodías populares y de música balcánica y el estilo Klezmer con influencias de Oriente Medio. El “Table Talk” fundado es un entorno social y cultural diferente, en el que se puede hablar de varios temas, además de comida, literatura, música y arte. El término “Table Talk” nació en el siglo 16 y representa un género literario basado en conversaciones y citas de cultura y política en Europa. Sobre la base de esos debates que se llevaban a cabo alrededor de la mesa, surgió la idea de crear la versión moderna en el corazón de Tel Aviv.

En Modiín: Silvia Kigel y su Conjunto

Entre los muchos festejos de los 69 años de la Independencia de Israel a lo largo de todo el país, se destaca también uno que la Municipalidad de Modiín organiza. Es una gran fiesta de Iom Haatzmaut con música latina en hebreo y en español y un brindis en homenaje al Estado de Israel por su fundación hace 69 años. El evento contara con la participación de la cantante famosa Silvia Kigel que llegará a Modiín con su conjunto y también una agrupación de Rikudei Am.

Invitan al público de todo el país, no sólo a los latinos, sino que al resto del público para gozar de una sana y simpática diversión. No es la primera vez que esta municipalidad se pone en campaña para realizar un evento que favorecerá al público latino o al que gusta de estos ritmos y cuenta para ello esta vez con la colaboración de un grupo de damas de habla española de dicha localidad. El evento se realizará en el Salón Einan del Kanion Azrieli de Modiin y para no coincidir con otros festejos se realizará el lunes 8.5 desde las 19hs ■