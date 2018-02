Falleció el rabino extremista Shmuel Auerbach

La policía se prepara para un gran despliegue y cierre de carreteras en Jerusalén el domingo por la mañana anticipando miles de personas que acudirán al funeral del líder de la facción radical “Jerusalén” de la secta ultraortodoxa lituana, el rabino Shmuel Auerbach, quien falleció el sábado por la mañana a los 86 años.

El rabino Auerbach encabezó la lucha agresiva de su grupo contra el alistamiento de estudiantes de yeshivot (academias talmúdicas) en las Fuerzas de Defensa de Israel.

Auerbach, que era hijo del líder rabino ultraortodoxo Zalman Auerbach, no tuvo hijos. Dedicó su vida a su yeshivá, Yeshivat Maalot Hatorá en Jerusalén.

Su facción Jerusalén se considera entre los más celosos de los ultraortodoxos.

Una división en la comunidad ultraortodoxa no jasídica (o lituana) siguió a la muerte de su líder, el rabino Yosef Shalom Elyashiv, en 2012. Se desarrolló una rivalidad entre Auerbach y el rabino Aharon Yehuda Leib Shteinman sobre quién sería el líder. Shteinman murió a fines del año pasado.

En los últimos años, Auerbach ordenó a sus estudiantes que se manifestaran contra el reclutamiento de hombres ultraortodoxos en el ejército israelí, en contra de la posición de Shteinman. En varias protestas, los estudiantes bloquearon el tráfico y se metieron en enfrentamientos con la policía.

La facción Jerusalén no estaba preparada para la muerte de Auerbach y aún no ha designado un claro sucesor. Existen desacuerdos dentro de la facción sobre las acciones de Auerbach para luchar contra el reclutamiento y el gobierno. Auerbach estuvo rodeado por un grupo más militante que lo ayudó a tomar la decisión de cortar casi todos los contactos con las autoridades gubernamentales y rechazar la financiación del gobierno.

Otro grupo dentro de la facción pensó que las acciones de Auerbach eran demasiado extremas, pero aceptó su autoridad y liderazgo. Ahora, después de su muerte, la lucha entre los dos grupos puede llevar a una nueva división.